國安法2022年修法 有9共諜被收回退休俸 10人追繳中

退役海巡上校葉瑞璋被吸收充當共諜，遭國防部核定自此喪失領取退休金等退除給興資格、並須繳回已領取的退休金共513萬多元，葉男不服興訟，最高行政法院認定國防部處分於法有據，原判決也無違誤，判葉男敗訴確定。（記者楊國文攝）

退役海巡上校葉瑞璋淪共諜，被判刑八月確定，國防部追討他已領受的退休金五一三萬元，葉男打行政訴訟也被判敗訴確定。事實上，政府已於三年前完成修法，違反國家安全法的軍公教人員，喪失請領退休金的權利，已支領者也應追繳，已有多名定讞共諜被追回退休俸。

國安法於二〇二二年六月修正第十三條，軍公教人員及公家機關人員，犯內亂、外患、違反效忠國家、國家機密保護法，喪失請領退俸，已支領退休給與者應追繳之。依據監察院今年四月的調查，修法後定讞的十九名共諜，已有九人被收回退休俸，有十名因名下無財產而尚在追繳中，金額約五千萬元。

軍事情報局前中校朱孟澤，任內洩漏執掌的情報人員工作費帳戶、名稱等軍事機密給中方，兩年後退伍，被判刑三年半定讞，軍方追繳其已領的四一五萬餘元退俸和優存利息，他打行政訴訟也敗訴確定。

前海軍綜合處長張培凝，二〇〇八年至二〇一四年間為中共在台發展組織，利用免費旅遊、餐敘等方式，吸收何姓現役上校夫婦加入，被判處刑三年十月定讞。國防部命其繳回七七二萬餘元退休俸，張男興訟抗罰，一審敗訴。

退役中校杜永心被中國吸收為共諜，利誘蔡姓現役中校加入組織，要求於台海戰爭時消極不抵抗，蔡拒絕，杜被依發展組織未遂罪判刑四年定讞入獄，也被軍方剝奪退除給與權利，並追繳已支領十二年的退除給與；杜打行政訴訟，仍被判敗訴確定。

