修黨產條例 官員：為救國團量身訂作

立法院國民黨團日前將立委游顥提案的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」逕付二讀，意圖把救國團排除在不當黨產條例適用範圍之外，立院十七日將針對草案召開黨團協商。官員昨日痛批，這個修法不僅是排除救國團適用，國民黨甚至修正「附隨組織」定義，未來須人事、財務及業務三者，都受政黨實質控制才能認定，大幅增加不當黨產收歸國有的難度。

據了解，黨產會已認定救國團、婦聯會為國民黨附隨組織，救國團名下六十一筆土地、建物及現金十六億三千五百萬餘元，為不當取得財產，全部須移轉國有；婦聯會財產部分，約三八七億元為不當取得財產，應移轉為國有。目前均在行政法院訴訟中。

熟稔法律的官員受訪表示，依現行不當黨產條例的規定，只要人事、財務或業務其中一項，由政黨實質控制，或曾由政黨控制，後來以非相當對價轉讓，黨產會可依法認定為附隨組織。

官員指出，不過，按照國民黨立委游顥等卅七人所提修正草案，附隨組織定義改成政黨實質控制其人事、財務及業務，等於三項都須構成，才能夠去認定附隨組織。此修法影響所及，不僅於救國團而已，對於附隨組織的認定恐更困難。

官員批評，中國青年救國團是國民黨中央改造委員會會議通過成立的組織，成立之初是掛在國防部總政治部下，藉此領取國家經費補助。在威權統治時期，救國團遂行國民黨的命令，在校園監控學生、洗腦青年，憑藉國民黨一黨獨大累積眾多不當取得財產。

官員質疑，救國團被認定是國民黨附隨組織後，名下不當取得財產須移轉國有，但救國團不服提行政訴訟，目前附隨組織案尚在行政法院審查中，國民黨就急著要修黨產條例替救國團解套，無視大法官早已宣告黨產條例合憲，此一修法是為救國團量身訂作。

