「年改毀於一旦，非常可惜！」 林萬億：藍白為少數人傷害國家利益 非常短視

前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。（記者陳鈺馥攝）

藍白聯手反年改，近日三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，自二〇二四年一月一日起不再逐年調降所得替代率。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億昨日接受本報訪問指出，國民黨、民眾黨為了「少數特別會哇哇叫」的退休公教人員利益，傷害國家的整體利益，非常短視；政府應該不副署、不執行，國家真的要往前走，不要在同一議題來來回回。

曾擔任總統府國家年金改革委員會副召集人的林萬億指出，本次修法將造成退撫基金提前用罄，屆時公教人員又會說「基金已經短少了，國家應該撥補，就變成用稅收撥補，又是納稅義務人要承擔，這絕對是不公平的！」

林萬億談及，當時年改使用十年減降做法，是非常溫和、有人性的。即使所得替代率降到六十％，換算回來實質所得替代率還是七十％出頭，比起OECD（經濟合作暨發展組織，全球重要的已開發國家政府論壇）大部分國家仍偏高。有些退休公教人員聲稱，因為這樣砍下來，他們生活幾近近貧，這是誇大其詞。因為所得偏低的基層，當時都沒有調降，有調降到的公教人員，調降後領到的都比現職勞工高，每月大概領五、六萬元。

林萬億直指，在民進黨啟動年改前是「提撥少或繳得少、領得多」，結果就是國家得要撥補，大家共同承擔。但這樣的承擔對非公教人員及年輕公教是不公平的，這次立法院強行通過的修法，毫無道理。

「年改毀於一旦，非常可惜！」林萬億感慨地說，台灣的年金改革在國際上已被認為是相對緩和，很不容易做到。既可讓基金永續，又兼顧公平正義，台灣民意都超過六成以上支持。被改革的公教人員也沒受到嚴重傷害，只是把過去不合理部分，做了合理的調整。

支持政府「不副署」或「不執行」

林萬億批評，國民黨、民眾黨為了少數特別會哇哇叫的退休公教人員利益，傷害國家整體利益，非常短視！執政黨應清楚告訴人民，國、眾兩黨做法不利國家發展，政府也應「不副署」或「不執行」，不然人民會覺得，你以前勞師動眾改了半天，最後人家把它調整回來，你都同意默許，過去是在做什麼！

