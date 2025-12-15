林佳龍現身大華府地區 學者：觀察後續中方反應

外交部長林佳龍現身美國大華府地區，是美國總統川普簽署「台灣保證實施法案」，正式解除台美高層互訪限制後，我國首度有外長現身華府周遭。（記者黃筠軒攝）

外交部長林佳龍美東時間十一日晚間現身美國大華府地區，是美國總統川普簽署「台灣保證實施法案」，正式解除台美高層互訪限制後，我國首度有外長現身華府周遭。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元認為，需要觀察中共掌握相關訊息後的反應，林佳龍現身可能是在「試水溫」。

在美國前總統拜登任內，國安會秘書長吳釗燮也曾於二〇二三年擔任外交部長期間，與時任國安會秘書長顧立雄一同訪問美國在台協會（AIT）在華府的總部；美國總統川普本月二日正式簽署台灣保證實施法案後，林佳龍是首位在法案簽署實施後出現在華府周遭的我國外長。林佳龍上月在立院備詢時，也表態若有機會，應該要訪問華府。

葉耀元指出，這是台灣旅遊法與台灣保證實施法相加起來的結果，顯示美國已經開始處理掉過去對台阻礙的內規，若有足夠的資訊證實林佳龍在華府做了些什麼事，就代表美國對台限制真正地慢慢移除。

葉耀元分析，林佳龍以台灣外長身分在華府周遭活動，或與美方官員見面，也可能是在「試水溫」，測試中國反應。若中國相對沒有具體反彈作為，就可以預期未來台灣赴華府層級將慢慢升高，總統、副總統層級至華府周遭演講、拜會的可能性也會增加。

至於是否可能是為總統過境美國鋪路？葉耀元認為，以台灣的角度來說，當然希望可以有總統訪問華府的機會，但以美國國務院的角度，還是需要觀察中國的反彈手段，不會希望讓中國反應過度。

