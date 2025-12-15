林佳龍：台波合資無人機產業 創造雙贏

外交部長林佳龍接受本報專訪證實，台灣與波蘭在無人機產業「已經有合資」。（記者黃筠軒攝）

外交部推動無人機外交小組，力拚以無人機推動榮邦外交，台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）十日與波蘭無人機協會（PISB）簽署合作意向書，將推動台波在無人機技術及產業應用等方面更深度的交流。外交部長林佳龍接受本報專訪證實，台灣與波蘭「已經有合資」，波羅的海三國、捷克也都有與我國合作。

經濟部長龔明鑫本月九日至十一日率團訪問波蘭，十日見證台灣卓越無人機海外商機聯盟與波蘭無人機協會簽署合作意向書，意向書內容涵蓋共同打造非紅供應鏈、系統整合與關鍵技術合作，旨在強化台波無人機產業連結。

台灣無人機產業在中東歐的首要合作對象是否為波蘭？林佳龍近期接受本報專訪時證實，台波已經有合資，且台灣與波羅的海三國、捷克也都有無人機合作，因為俄羅斯時常透過無人機侵擾周邊國家，使中東歐國家在「使用無人機」方面經驗豐富，因此外交部及經濟部皆有在促成相關雙邊及多邊合作。

林佳龍指出，台灣在中東歐國家有「中東歐供應鏈韌性計畫」，波蘭也在計畫之中，因為波蘭不僅是中東歐的中心，且規模最大，是烏克蘭能夠抵擋俄羅斯侵略，背後最重要的國家，所以我國與波蘭的合作，可以從總合外交的角度，創造雙贏，讓台灣走向世界。

林佳龍強調，烏俄戰爭中丟下許多地雷，台灣擁有除雷無人機的技術，若能以人道用途切入烏俄戰爭未來的重建，將會是龐大的需求。

