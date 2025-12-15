林佳龍：建構無人機國際聯盟

外交部長林佳龍點名雷虎、經緯、中光電等廠商「有很大能量」，業界躍躍欲試，並透露我國已編列預算，若台、美、日等友盟能在菲律賓發展無人機產業，應能彼此互補。（記者黃筠軒攝）

政府力推無人機產業，外交部也籌組「無人機外交小組」響應，規劃在邦交國測試無人機、培育無人機人才。外交部長林佳龍近期接受本報專訪指出，外交部正在推動設立「無人機國際學校」及「國際飛手聯盟」，未來擬舉辦「世界盃飛手比賽」等國際競賽，並透露我國已編列預算，若台、美、日等友盟能在菲律賓發展無人機產業，應能彼此互補，他並點名雷虎、經緯、中光電等廠商已躍躍欲試。

林佳龍指出，外交部已盤點各邦交國針對無人機的需求，未來台灣若要拓展無人機國際聯盟，邦交國也可以認養。林舉例指出，國土很大的邦交國巴拉圭，其畜牧業可以應用無人機；帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯等島國友邦，可以藉由配置無人機協助邊防、海巡，建構「無人機國際聯盟」。

林佳龍認為，未來不管是民主供應鏈或經濟安全的夥伴關係，無人載具都是我國在國際合作上的重要項目；無人機不只有邊防、海巡等用途，可以說是台灣未來進入新興科技產業、軍工業、低軌衛星產業的入口。

林佳龍直言，我國的無人機測試受限於國土及空域，而邦交國法規相關寬鬆、測試場域多，可成為台灣無人機供應鏈的重要夥伴。外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋上月曾說明，由於邦交國通常沒有無人機認證與法規，希望未來可將台灣的認證與法規簡化適用到邦交國，增加台灣無人機在邦交國與鄰近國家的市場黏著度。

此外，林佳龍指出，除了十二個邦交國，菲律賓與中東歐也是很重要的無人機合作對象。林透露，我國已編列了預算，如果台灣、美國、日本等友盟能在菲律賓發展無人機產業，並進行無人機人才培訓，台灣應能與理念相近國家互補。

人才培育方面，林佳龍指出，外交部正在推動設立「無人機國際學校」及「國際飛手聯盟」，未來也可以舉辦「世界盃飛手比賽」等國際競賽，邦交國獎學金人才亦能從無人機領域切入。

林佳龍認為，無人機供應鏈成形後，從人才、科技、資金，到未來整個大數據AI的應用，屆時我國邦交國都會比鄰近地區的其他國家更進步，顯示「和台灣交往除了會繁榮他的國家以外，也會以台灣作為他的邦交國為榮，有繁榮與光榮雙層的意義」。

