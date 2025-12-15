為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    丹娜絲風災感恩會 賴清德籲朝野團結一致

    2025/12/15 05:30 記者吳俊鋒／台南報導
    總統賴清德再次呼籲朝野團結一致，讓守護台灣的力量更充足。 （記者吳俊鋒攝）

    總統賴清德再次呼籲朝野團結一致，讓守護台灣的力量更充足。 （記者吳俊鋒攝）

    今年七月丹娜絲颱風重創台南溪北、鹽分地區，家戶受損嚴重，中央與地方合作，並在各界大力協助下，逐步完成復建，市府昨天為救災、捐款等單位等舉辦感恩會，專程出席的總統賴清德，針對明年度總預算立法院遲未審議，以及財劃法兩次修法爭議，憂心將影響國家的順利運作，再度呼籲朝野團結一致，讓守護台灣的力量更充足，未來更安全、更有韌性。

    賴清德在感恩會向無私奉獻的幕後英雄致敬，並以丹娜絲重災區七股西寮為例，光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流事件時，里長柯勝強帶領下，很短時間就募集超過四十九萬元捐贈給花蓮，充分展現台灣人的互助精神；他認為台灣最強的也是人與人之間的團結。

    賴清德說，今年八月行政院編列凱米颱風與七二八豪雨災後復原重建特別預算，將在房屋、農業、電力、通信、水利、交通、道路修繕復原、衛生環境、產業支持等面向，協助民眾重建家園；風災以來，台南已完成兩百六十六件弱勢民宅修繕，政府也核定逾五萬件家園復原慰問金，將會加快完成後續五十三項重建子計畫的執行；他也表示，今年度已剩不到廿天，明年度中央政府總預算卻在立法院遲未決議 ，將影響政策執行。

    賴清德提到，財劃法的兩次修法，更大幅削弱中央財政，如果依照新修的財劃法編列預算，將導致中央政府明年需舉債逾五千億元，且未來每年勢必舉債這樣的金額，會讓政府沒有足夠資源，失去災害應變能力。

    賴清德指出，新修的財劃法，也可能將由地方政府單獨承擔災害應變工作，讓救災效率大幅降低，也勢必讓民眾災後復原上受到最直接衝擊；強調國家各項挑戰，不分黨派要去面對，期待朝野團結一致，讓國政可以順利運作。

