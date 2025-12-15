政院擬不副署財劃法及反年改修法》學者：立法院可聲請釋憲或倒閣

府院拍板財劃法不副署，停砍年金法案比照，圖為12日停砍年金法案三讀通過後，國民黨團高舉手板合照。（資料照）

行政院提出的「財劃法」覆議案被立法院否決，府院高層已拍板「不副署、不公布」，在野黨批賴政府「獨裁」，賴清德總統與行政院長卓榮泰今將對外說明。中央大學法律與政府研究所教授陳英鈐昨受訪表示，立法院如果不同意行政院的立場，除提出不信任案通過後，由總統解散立法院，交付全體國民仲裁；若立法院長韓國瑜願意參加總統召開的院際協調，與行政院長談一談，立院可向憲法法庭聲請機關權限爭議之判決。

陳英鈐指出，若政院不副署「財劃法」、「反年改」兩項修法，最好的理由就是依據憲法第七十條「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」，以及司法院釋字第二六四、三九一號解釋。

陳英鈐續指，大法官釋字第三九一號解釋，立法院不得對「各機關所編列預算之數額，在款項目節間移動」，就被移動增加之項目言，就是憲法所指增加支出提議之一種。而立法院透過「財政收支劃分法」修法，未得行政院同意，增加中央對地方的補助，明年中央政府必須舉債五六〇〇億元才能符合新規定，當然違反憲法第七十條。

目前憲法法庭因大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽以「新版『憲訴法』大法官人數低於十人無法組成合法之憲法法庭」為由，拒絕開會審理案件。陳英鈐說明，他們不去開會違反大法官釋字第六〇一號，大法官「不得任意以個人之原因拒絕為該案件之審理」，若立法院長、行政院長在總統見證下，由立法院向憲法法庭聲請，大法官就沒有理由不去開會。

郝柏村曾不副署蔣仲苓人事令

律師黃帝穎昨強調，「國民黨立委用三大法盲掩飾不敢倒閣的心虛！」首先，一九九一年時任行政院長郝柏村「不副署」時任總統李登輝任命蔣仲苓為一級上將的人事令，是閣揆行使不副署權的憲政首例，「國民黨立委應該先回去問問同黨的郝柏村公子郝龍斌。」其次，藍白不同意閣揆「不副署」，依據憲法增修條文通過不信任案，閣揆就下台了，所以根本沒有閣揆獨裁問題。

第三，當年郝柏村都有權不副署，今日面對違憲惡法，且憲法法庭遭癱瘓，依據「舉輕明重法理」，閣揆當然更有不副署的憲法正當性，行政院長「不副署」違憲惡法已成守憲護民的最後防線。

