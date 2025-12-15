政院擬不副署財劃法及反年改修法》鄭麗文批賴毀憲蠻幹

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌接連批評府院違法亂憲、憲政災難。（資料照）

「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院定調「不副署、不公布」，國民黨主席鄭麗文昨天批評總統賴清德毀憲蠻幹，虛情假意邀約國政茶敘摸頭，開酸要為賴總統上憲法課；民眾黨主席黃國昌怒批是憲政災難，賴與閣揆卓榮泰絕對會成為中華民國憲政史上最大的罪人。

鄭麗文昨天到屏東縣黨部參加黨慶活動，頒發屏東縣黨部主委的證書給立委蘇清泉續任。鄭表示，賴清德邀國政茶敘被立法院長韓國瑜婉拒，賴想找人來喝茶摸頭，沒有辦法解決問題。鄭還說，賴到中配麵館吃麵，是將中配視作特定族群作秀，掩蓋侵犯人權、歧視特定族群，還不如真正回歸憲法的精神，「如果你看不懂中華民國憲法的話，我願意幫你上課」。

請繼續往下閱讀...

黃國昌受訪時則怒批，「若行政院長可選擇不副署的方式來對抗國會，那覆議與權利監督制衡都可以廢了！」他表示，台灣曾號稱亞洲最民主國家，是華人民主的驕傲與典範，如今正要被賴清德與卓榮泰一起摧毀，這絕非民主憲政，是專制獨裁，執政者「根本不守法、選擇性執法」，已嚴重衝擊台灣法治與民主憲政，賴與卓絕對會成為中華民國憲政史上最大的罪人，希望兩人三思而行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法