為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    政院擬不副署財劃法及反年改修法》鄭麗文批賴毀憲蠻幹

    2025/12/15 05:30 記者葉永騫、羅國嘉、林哲遠／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌接連批評府院違法亂憲、憲政災難。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌接連批評府院違法亂憲、憲政災難。（資料照）

    「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院定調「不副署、不公布」，國民黨主席鄭麗文昨天批評總統賴清德毀憲蠻幹，虛情假意邀約國政茶敘摸頭，開酸要為賴總統上憲法課；民眾黨主席黃國昌怒批是憲政災難，賴與閣揆卓榮泰絕對會成為中華民國憲政史上最大的罪人。

    鄭麗文昨天到屏東縣黨部參加黨慶活動，頒發屏東縣黨部主委的證書給立委蘇清泉續任。鄭表示，賴清德邀國政茶敘被立法院長韓國瑜婉拒，賴想找人來喝茶摸頭，沒有辦法解決問題。鄭還說，賴到中配麵館吃麵，是將中配視作特定族群作秀，掩蓋侵犯人權、歧視特定族群，還不如真正回歸憲法的精神，「如果你看不懂中華民國憲法的話，我願意幫你上課」。

    黃國昌受訪時則怒批，「若行政院長可選擇不副署的方式來對抗國會，那覆議與權利監督制衡都可以廢了！」他表示，台灣曾號稱亞洲最民主國家，是華人民主的驕傲與典範，如今正要被賴清德與卓榮泰一起摧毀，這絕非民主憲政，是專制獨裁，執政者「根本不守法、選擇性執法」，已嚴重衝擊台灣法治與民主憲政，賴與卓絕對會成為中華民國憲政史上最大的罪人，希望兩人三思而行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播