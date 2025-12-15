反制國會「在野獨裁」 執政黨2方向部署輿論戰

藍白在國會推動的爭議法案

行政院提出「財劃法」覆議案被立法院否決，府院高層已拍板「不副署、不公布」。據悉，鑑於藍白在大罷免後變本加厲，強行通過多項爭議法案，府院高層評估是時候採取反制，後續將以兩方向部署輿論戰，強化府院「不副署的正當性」，核心目標是讓社會大眾看清楚，真正的憲政亂源在國會，國會才是真正的「在野獨裁」。

據了解，相關論述攻防的部署上週已陸續鋪陳，民進黨先召開記者會，對外公布多項爭議法案的內部民調結果，不僅財劃法，包括國籍法、助理費等因人設事的修法，民意都呈現一面倒不支持；隨後法界意見開始集結，包括台灣永社等團體接連發聲，賴總統也邀集執政黨立委召開便當會，持續凝聚各界意見。

請繼續往下閱讀...

黨政人士直言，接下來的攻防核心就是讓社會大眾清楚看見「亂源在國會」。首先，在野黨不斷指控不副署是違憲，但問題根源在於相關法案本身就是違憲，立法院並沒有自提增加預算的權利。其次，財劃法一旦付諸執行，行政部門勢必突破法定舉債上限，形成「不執行違法、執行了同樣違法」憲政困境，執政黨採取「不副署」是基於守護憲法、守護台灣民主制度的必要選擇。

黨政人士指出，執政黨並非拒絕溝通，賴清德總統日前也邀請立法院長韓國瑜「國政茶敘」，在野黨卻執意而為；此外，藍白上週再提案總統國情報告，再次要求「詢答」，這在憲法法庭早就被宣判違憲。

在野黨連串爭議修法 嚴重危害國家發展

至於為何採取「不副署、不公布」的終極作為？黨政人士坦言，在野黨推動反年改等一連串爭議修法，嚴重危害國家發展，讓社會氛圍逼近臨界點，府院高層評估不能再讓在野黨恣意妄為，尤其大罷免後，在野黨變本加厲，「他們指控綠色獨裁，實際上，他們才是在國會『在野獨裁』！」

台南市府昨為今年颱風的救災、捐款等單位舉辦感恩會，總統賴清德出席時表示，今年度剩不到廿天，明年度總預算立法院遲未審議，財劃法兩次修法，大幅削弱中央財政，憂心將影響國家的順利運作，再度呼籲朝野團結一致，讓守護台灣的力量更充足，未來更安全、更有韌性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法