政院擬不副署財劃法及反年改修法》徐巧芯：誰要跟你搞什麼倒閣

府院拍板財劃法不副署，停砍年金法案比照，圖為12日停砍年金法案三讀通過後，國民黨團高舉手板合照。（資料照）

行政院提「財劃法」覆議案被立法院否決，傳出府院高層已拍板「不副署、不公布」。是否支持倒閣來反制政院作為？不具名國民黨立委昨表示「不支持」，不敢低估民進黨違法亂紀、亂改遊戲規則的無恥；另有藍委表示，「我們是國會多數，綠營想倒閣可以自己發動」；也有藍委說，尊重黨團的決定。

倒閣弄不到賴清德

「當我們是三歲小孩？」國民黨立委徐巧芯說，要倒閣，綠委五十一人先簽名，憑什麼民進黨叫國民黨做什麼，國民黨就要跟著做？今天的問題在賴總統，只要賴心態不變，誰當行政院長都一樣。若倒閣成功，總統會下台，那來倒；但只有換一個傀儡，誰和你玩這個？無聊至極！

請繼續往下閱讀...

徐巧芯強調，為什麼要因為行政院做得很爛，去倒閣讓總統可以解散國會？是行政院不依法行政、違背權力分立的原則，他們該推動的法案會持續進行，「誰要跟你搞什麼倒閣」？國民黨立委王鴻薇也說，「台灣人也都知道倒閣弄不到賴清德」。

國民黨團表示，「不副署」就是不服輸，就是輸不起，民眾睜大眼睛看清楚了，把對軍、公、教、警、消、勞、地方政府有利的法案通通封殺，跟人民過不去的政黨，就是民進黨。民進黨在野時，發動佔領立法院、攻進行政院，癱瘓國家；民進黨完全執政，就暴力輾壓通過所有法案，並用拒馬把人民擋在牆外。當人民看不下去了，選擇在大選及大罷免讓民進黨朝小野大時，民進黨就用高度政治性的綠色大法官壓制立法權，用行政獨裁來消滅立法院。

國民黨團表示，倘若「不副署」為真，那民進黨是鐵了心「不演了」，從此以後行政權獨裁，中華民國的民主、法治、行政立法權分立、憲政基礎等，通通民進黨、賴清德說了算。

國民黨團喊話行政院長卓榮泰要想清楚，當民進黨立委們不斷呼喊「倒閣也沒差」、「藍白有種就倒閣」時，就已經把卓當成是和在野黨對撞毀滅時的棄子了。「千古罵名留給你，英雄好漢我來當」，就是民進黨與賴清德送給卓的禮物。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法