冷眼集》倒閣可解「帝制」

立法院日前進行財劃法修正部分條文覆議案投票，遭藍白立委否決；府院高層近日已拍板「不副署、不公布」。（資料照）

記者鄒景雯／特稿

這屆的立法院自去年二月一日上任後，由於國民黨與民眾黨穩定合作，組成席次過半聯盟，對執政的民進黨在法案與預算上，不斷進行成功的壓制，新近有關「財劃法」覆議案遭國會否決，府院決定由行政院長「不副署」因應，在野聯盟則指責賴清德要實施「帝制」。

民主國家的好處，就是權力分立、相互制衡，有糾錯的設計，定期由人民檢驗，不容易專制獨裁。台灣現行的憲法，對於政爭、黨爭各式衝突，明明白白羅列了各種救濟措施，提供從政之人可以窮盡一切手段來解決爭端。

例如當前執政黨在中央當家、在野黨在國會當家的結構，台灣過去早有實施的經驗，不是歷史上的首發；大家在政治文化的形成、攻防策略的合憲上，應當有更長足的進步，才有助於爭取民心，在下一次選舉時得利。不會一面倒，讓某一方無法翻身。

行政院認為國會通過的法案窒礙難行時，不外幾種作法，首先是移請覆議，就是請立法院重新考慮，這次的財劃法就是向立法院提出覆議，但受限於席次，並未獲得通過。

這時怎麼辦？過去有好幾個案例就是向憲法法庭聲請憲法裁判，但因為在野黨通過憲訴法修正，規定要有十席以上的大法官才能進行評議，讓目前剩下八席的大法官中，有三人認為無法判決，導致憲法法庭如同癱瘓。

當第二條路也走不通時，執政黨決定財劃法由行政院長「不副署、不公布」來應急，日後多個被認為「濫權」的法案也將如法泡製。事實上，行政院長副署的意思，就是行政院長接續要負責執行，如果認為無法執行法案，要嘛辭職、要嘛不副署，現在執政黨選擇閣揆不副署，來阻止在野聯盟的攻勢。

國民黨抨擊此舉獨裁，民眾黨宣稱是憲政災難，這些都是政治語言，因為依據現行憲法，在野黨可以對行政院長提出不信任案，經全體立委二分之一通過，行政院長就必須辭職，也就是所謂的倒閣，並可呈請總統解散國會，過去民進黨立委至少對國民黨政府提出三次倒閣，頗有經驗，只是當時的立法院均未獲通過而已。

解散國會、重新改選，是一個有效的機制，既然朝野爭吵不休，不是誰說了算，那就由人民來決定，由最新民意重新選出的新國會，來解決政治僵局。

國民黨與民眾黨目前似乎都不願意提出倒閣，原因當然是不願意放棄既得任期、承擔選舉風險，那麼該怎麼辦？燙手山芋回到了在野黨手上，要如何再拋向執政黨？

二〇二六年是選舉年，政局進入民意敏感時期，除了財劃法，還有助理費除罪化、修改國籍法給中配特殊待遇等多個爭議法案在國民黨手裡，隨時準備蓄勢待發，這些議題的民調顯示多數民眾對反對黨的操作並不買單，這些都是決策背景中必然存在的評估要素，鬥爭之餘必須精算清楚。

