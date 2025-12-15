政院擬不副署財劃法及反年改修法》綠委：藍白與其抗議 不如「把卓揆三振」

府院拍板財劃法不副署，停砍年金法案比照，圖為12日停砍年金法案三讀通過後，國民黨團高舉手板合照。（資料照）

憲法法庭已實質癱瘓 綠：主審早被藍白請離埸

府院高層傳已拍板「不副署、不公布」財劃法及「反年改」修法，引起在野黨批評「毀憲、獨裁」，執政黨認為「藍白不認同可提倒閣」。立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，面對拒絕進入打擊區（副署）的行政院長卓榮泰，與其抗議他犯規，不如輕輕鬆鬆投出（不信任投票）這一球，即可將他三振出局！「至於卓揆是否犯規須退場？別忘了，主審已早一步遭藍白請離埸了（指憲法法庭遭藍白實質癱瘓運作）。」

行政院發言人李慧芝昨強調，依憲法第卅七條規定，「副署」是憲法賦予行政院院長的權限。對立法院違憲違法的再修惡版財劃法，行政院長卓榮泰會做最後決定，會以合法合憲方式，守護憲政機關的責任。

鍾佳濱指出，「副署權」早在一九四六年制憲時，就已經寫入憲法本文第三十七條，並非什麼新制度、新發明；反倒是「倒閣權」直到一九九七年，才透過增修條文成為國會權的一部分。

鍾佳濱表示，一九九七年修憲後的立法院，要逼退並非由國會同意的閣揆，相對容易。閣揆膽敢對抗國會二分之一過半通過的法案，只消國會再度用二分之一以上多數否決覆議；若不從，則三度用超過二分之一的國會多數即可倒閣。

鍾佳濱說，握有國會多數的國眾聯盟，過去已經用法案和覆議讓卓揆兩次揮棒落空。如今，面對拒絕副署的卓揆，與其抗議他犯規，不如輕輕鬆鬆提出不信任投票，「即可將他三振出局！」

對於在野黨批執政黨「不副署、不公布」法案是「獨裁」，民進黨團書記長陳培瑜批評，「解鈴還須繫鈴人」，在野黨一年三修財劃法造成諸多爭議，至今都沒有出來說清楚，反而只會怪總統賴清德。對於行政院不副署的決定，雖然民進黨團還不知道結論，但在上週五的便當會中，大家已經決定絕對全力支持行政院，應該是今日會公告結果，「我們一定是全力支持！」

陳培瑜表示，在野黨這一年半以來沒有作為，一直通過一些只會照顧特定族群的「肉桶（政治分贓）法案」。在野黨之所以提出這麼多荒謬的提案，除了照顧特定族群，也想要創造台灣內部環境的不穩定感、製造衝突。面對財劃法、總預算案、一．二五兆元國防特別預算三大困境，如何結合二〇二六大選和人民福利綁在一起論述，是後續重要任務。

