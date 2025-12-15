前海巡上校葉瑞璋當共諜判刑 千萬退休金沒了

前海巡上校葉瑞璋，將太平島交通基礎工程計畫書等軍事機密交給中方，圖為CP-1023多功能艇運抵南沙太平島。（資料照）

前海巡上校葉瑞璋二〇〇八年退役後淪為共諜，將南沙太平島交通基礎工程計劃書等軍事機密資料交給中方，經檢調查獲，去年被依違反國家安全法判刑八月徒刑，並沒收犯罪所得一萬五千元定讞。國防部認定葉自此喪失領受退休金、優存等退除給與權利，並追討二〇一四年七月的犯罪時開始，已領受退休金共五一三萬餘元，葉男不服提起行政訴訟，最高行政法院判葉男敗訴確定。

法界指出，葉充當共諜，危害國家安全，不僅須服刑，亦將損失上千萬退休金，損失慘重。

葉男不服，訴願駁回後，提起行政訴訟，主張他雖被判刑定讞，但國防部的處分使其喪失退休給與權利，並追繳已支領退休金，違反「法律不溯及既往」原則，請求撤銷原處分及訴願決定。

台北高等行政法院審理認定，依國安法第五條之二等規定，葉已喪失領受退除給與權利，已領取的退休金五一三萬多元應予追繳，國防部處分無誤，判葉敗訴。葉不服上訴，最高行政法院日前判決駁回上訴確定。

