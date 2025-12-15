為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    堵閃兵 高血壓要住院監測 體位標準大翻修 BMI大於45、身高小於等於144才免役

    2025/12/15 05:30 記者李文馨／台北報導
    國防部上週預告「體位區分標準修正草案」，若修法通過，未來僅BMI大於45或身高未達144公分者得以免役。（資料照）

    國防部上週預告「體位區分標準修正草案」，現行體位區分標準表共計一九三項次，本次修正達一八〇項。草案除將替代役區分為A、B兩級外，若修法通過，未來僅BMI大於四十五或身高未達一四四公分者得以免役。為避免再出現高血壓「閃兵」集團，草案規定，中度以上高血壓併發實質器官病變方可免役，且應住院一至三天接受廿四小時連續血壓紀錄。

    在BMI值部分，免役體位從BMI〈十五或BMI〉卅五，修正為BMI〉四十五；替代役體位A級為十五≦BMI〈十六．五或卅二〈BMI≦卅七．五、B級BMI〈十五或卅七．五〈BMI≦四十五。以身高一七〇公分計算，現行體重超過一〇一．三公斤即可免役，未來將上修至一三〇．二公斤。

    在身高方面，免役體位從身高≧一九六或≦一五四，修正為身高≦一四四；替代役體位A級為一四五≦身高≦一四九、B級則無限制；常備役體位則從一五八≦身高≦一九五，修改為身高≧一五〇。

    不少藝人偽造高血壓閃兵，此次修法明定，中度以上高血壓併發心臟肥大、腎臟等實質器官病變，以及肺動脈高血壓併有後遺症者才能免役，中度、重度須經治療，無實質器官病變者則分別必須服替代役A、B級，常備役體位則維持輕度高血壓標準。此外，「中度及重度高血壓」測量應住院一至三天接受廿四小時連續血壓紀錄。

    扁平足免役 將走入歷史

    另，扁平足免役將走入歷史；以往椎間盤突出症接受切除手術治療即可免役，未來僅有經治療且持身心障礙證明者才免役。

