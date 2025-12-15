為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    政院擬「不副署」財劃法 民進黨：：藍白不認同可提倒閣

    2025/12/15 05:30 記者陳昀、林哲遠／台北報導
    「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院定調「不副署、不公布」，民進黨發言人李坤城昨指出，在野黨立委如果不認同，可對行政院長提出不信任案，國會全面改選，讓民意做最後制裁。（資料照）

    「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院定調「不副署、不公布」，民進黨發言人李坤城昨指出，在野黨立委如果不認同，可對行政院長提出不信任案，國會全面改選，讓民意做最後制裁。（資料照）

    「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院定調「不副署、不公布」，民進黨發言人李坤城昨指出，在憲法上，行政院需對立法院負責，但前提在於立法院通過的法案及預算須合憲合法。覆議、釋憲，甚至不副署，都是行政院可以採取的合憲救濟程序，在野黨立委如果不認同，憲法也給予對等的制衡工具，就是可以對行政院長提出不信任案，國會全面改選，讓民意做最後制裁。

    為解憲政僵局 政院做相對回應

    李坤城表示，如果行政院長決定「不副署」有違法之虞的「財劃法修正案」，這是合憲的程序，民進黨及立院黨團都會給予支持，也會向民眾說清楚立法院在野黨獨大的情況，行政部門為了解決憲政僵局，須做出相對的回應。

    中央大學法律與政府研究所教授陳英鈐受訪認為，台灣現在是分裂政府，並非少數政府，目前政院的正當性是源自總統的任命，不是立院的授權。現在總統有民意正當性、立法院也有民意正當性，在沒辦法取得共識下，立法院如果不同意行政院的立場，可以提出不信任案，通過後由總統解散立法院，交付全體國民仲裁。

    學者：解散國會重選 全民仲裁

    針對藍白不願倒閣、解散國會重選，陳英鈐直言，不倒閣的原因大家都知道，藍白自己恐怕也覺得沒信心。

    面對財劃法僵局、反年改、明年度中央政府總預算案至今未審等諸多挑戰，賴清德總統原定今天邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府「國政茶敘」，儘管立法院長韓國瑜婉拒出席，府方仍照原計畫於今天上午十時三十分，由賴總統召集行政、考試兩院正副院長茶敘，全程採閉門形式。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播