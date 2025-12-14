財劃法不副署》藍白黨團：賴可稱帝

國民黨團批評，副署從來就不是讓行政院長決定法律的效力，不副署就是打臉總統，賴清德乾脆宣佈自己是皇帝。（資料照）

賴清德總統十二日邀集民進黨立委便當會，與會立委轉述賴總統宣稱「財劃法可在合憲範圍內不副署、副署但不執行」。國民黨團批評，副署從來就不是讓行政院長決定法律的效力，不副署就是打臉總統，賴清德乾脆宣佈自己是皇帝；民眾黨團也表示，賴總統莫非師承「北韓法學派」？若行政院可以憑一己之意決定哪些可以不執行，台灣就不配再自稱是民主國家，賴清德可以準備稱帝了。

國民黨團表示，賴總統就是違憲亂政，不副署的本質就是在打臉總統，行政院長有不副署總統蓋印生效的法律這種事嗎？這種非常笑話的憲法學就只有民進黨會做得到。賴總統乾脆就自己站出來宣佈說「我是皇帝」，立法院的法律從此失效不是更快一點，何必繞一個彎叫行政院長卓榮泰去扛呢？賴總統的精神狀態不太穩定，上午破口大罵，下午請人喝茶，情緒管理可能出了點問題，請賴總統保重。

民眾黨團指出，民進黨高層的所謂共識就是集體向台灣民主憲政與法治國原則宣戰。經立法院三讀通過的法律，行政院長根本無權以「不副署」否決，更不可能自行宣告可以不執行。「財劃法」依法完成立法程序，行政院覆議遭立法院否決後，總統依法就必須公告施行，行政院也必須據此編列並撥付地方政府預算，這是憲法所課予的「明確義務」，絕非政治選項。

民眾黨團表示，卓榮泰公然宣稱因其未受邀赴立法院報告，就沒有必須執行的壓力，等同公開主張行政機關可以凌駕法律、選擇性執法。賴總統選前政見會上曾脫口說出：「中華民國是災難」，事後辯稱是口誤，他想講的是「中華民國憲法是災難」，如今才知道原來是假口誤真預言。

