財劃法不副署 法理及民意後做盾

民間團體「台灣永社」十二日邀集法界召開記者會，倡議守護民主憲政、保護人民的不副署合憲。（資料照）

綠：為確保國家運作無礙 透過合憲途徑反制暴衝的立院

「財政收支劃分法」覆議案被立法院封殺，府院最遲須於十五日副署並公告。執政高層原研議副署但不執行，經確認法理支持與基層民意做為決策底氣，並考量該案屬於民生議題、具備高度社會正當性，經過一連串鋪陳，「財劃法」被視為可望開創閣揆不副署的憲政先例。

請繼續往下閱讀...

「財劃法」因應期限逼近，行政院長卓榮泰曾多次重申不執行，掀起法律界及支持者論戰。據了解，府院黨近期多路並進，除邀請法學界專家研議因應策略，並收攏立法院民進黨團代表民意的意見，同步規劃院際溝通。

對此，民進黨政策會執行長吳思瑤說，不副署與不執行都是黨內討論的並存選項，原憂心「財劃法」內容艱澀，恐讓人民無感、進而不支持行政院採取強力反制。經過近兩週密集向法律實務界及學界請益，確認兩者皆為合憲途徑，取得法律專業的支撐；同時考量「財劃法」攸關民生預算，藍白違反憲法的權力分立原則，加上社會民意的支持做為後盾，決策方向越辯越明。

吳思瑤表示，行政部門必須負責任地，透過合憲途徑反制暴衝的立法院，目的是為了確保國家運作無礙，「財劃法」是第一個要進行反制的決定，年改則是後續議案。「這是台灣的憲政時刻，總統應當支持，行政團隊也會一致創造憲政先例」，她個人力挺不副署，會是解決「財劃法」僵局的可行方案。

民間團體「台灣永社」十二日邀集法界召開記者會，倡議守護民主憲政、保護人民的不副署合憲。同時，總統賴清德受訪直指，藍白主導立法院通過種種法案，已嚴重影響國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平權利。民進黨中央隨後公布民調，凸顯多項爭議法案均遭到高比例民眾反對。

賴清德並廣泛徵詢黨籍立委意見，便當會定調為行政院的後續因應背書。據指出，席間有立委主張，根據「憲法」第卅七條，閣揆副署權並非憲政義務；也有立委認為，由閣揆扛起政治責任，避免基層公務員被迫承擔不執行的壓力；不副署亦有制衡機制，在野黨可發起不信任投票倒閣制衡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法