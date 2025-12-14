採購案頻遭質疑 國防部：驗收不合格即解約

近期多名國民黨立委質疑國防部火藥採購案，國防部長顧立雄明天將赴立法院外交及國防委員會進行專案報告。（資料照）

近期多名國民黨立委質疑，國防部「RDX海掃更」火藥採購案，得標廠商竟是室內裝修公司，引發「小資本吞大案」及專業疑慮，國防部長顧立雄明天將赴立法院外交及國防委員會進行專案報告。據國防部最新書面報告，該案國內廠商並無相關產製能量，故依法採「內購外貨」方式辦理；為確保履約能力，得標廠商須繳納高達六五〇〇餘萬元的押標金與保證金，且嚴格禁止中資介入，交貨時若檢驗不合格將直接解約、沒收保證金。

高額擔保門檻 防止惡意棄標

國民黨桃園市議員凌濤昨又指稱，另一家「大石國際股份有限公司」與福麥的軌跡相似，這家公司以前做皮鞋、運動鞋生意，二〇二一年至二〇二四年間進出口資料更是「零」，二〇二五年卻突然大躍增，大量轉做國防軍火生意上看二億，「堪稱福麥二．〇！」

凌濤並說，該公司在去年六月六日變更商業登記，新增「槍砲彈藥刀械輸出入業」、「模擬槍輸出入業」、「槍枝保養業」、「管制刀械零售業」等，甫變更完成，竟在七月就陸續投標國防部、陸軍司令部共四項標案，堪稱商業奇蹟。

國防部則回應說，該案去年七月開標，大石以報價最低得標，並於今年三月驗收合格，已提前交貨。國防部並強調，少部分言論以偏概全、誇大不實，對國軍極不公平。

有多名國民黨立委質疑，國防部軍備局第二〇五廠的「RDX海掃更」購案，得標廠商竟是「福麥室內裝修公司」，該公司今年三月也曾得標中科院「HMX高熔點火藥」標案。國防部在送抵立法院的最新書面報告中說明，經清查民國一一〇至今近五年火藥原物料採購案，包括「一〇五公厘高爆戰防曳光彈發射藥」、「B炸藥」及「RDX海掃更」等，確認國內廠商均無產製能力。為廣徵商源，國防部採公開招標以「內購外貨」方式辦理，並將廠商資格訂為「合法設立或登記證明」、「營業項目（國際貿易業）」及「納稅證明」等三項一般資格。

針對外界質疑廠商資格寬鬆，國防部解釋，這是為了在國內無產製能量下，能掌握市場供應並鼓勵國內廠商參與國防產業，但在防弊措施上設有高額擔保門檻。以「RDX海掃更」案為例，要求廠商在投標、決標前後，須先繳交逾六五〇〇萬元擔保金。國防部認為，此舉可確保投標廠商具誠意並防止惡意棄標。

