助理費除罪化修法 民眾黨團態度傾向「擱置」

「助理費除罪化」修法引發國會助理撻伐。對於國民黨團強推此案，據了解，民眾黨團上週五討論初步決定「擱置」，黨團總召黃國昌和前主席柯文哲都認為不宜再搞下去。

據指出，面對國會助理大反彈，民眾黨團雖有修法版本，但上週五黨團討論時，黃國昌認為修法必須「擱置」，暫不提出黨團版本。

至於國民黨內部，對助理費除罪化法案有兩派聲音，不少立委反對推動，當初被要求連署不僅當場婉拒，甚至用連署已滿、有事等各種理由推託。黨內年輕立委表示，很多人受黨團總召傅崐萁和同事「拜託」，但此為是非問題，這個法就不該過，當初沒連署，後來當然也不會支持，現在看起來是傅崐萁非推不可，給大家很多壓力。傅在通過總召連任條款後推出此修法，讓大家措手不及，「不是連任總召後就可以為所欲為，黨團還是合議制，不是一個人的武林」。

不過，也有不少未連署的立委近日接到黨高層電話，有立委坦言，遊說「正在進行中」，黨高層說私下很多民進黨立委支持，只是藉機汙名化助理費除罪化，盼黨內立委力挺修法，支持黨的立場。黨內立委擔心，如果黨團決議必須集體投票，恐怕也不得不從。

