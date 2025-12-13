為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    涉造假連署罷免新北議員陳乃瑜 羅明才2主任、民進黨前主委起訴

    2025/12/13 05:30 記者王定傳、翁聿煌／綜合報導
    國民黨立委羅明才新店服務處主任劉時郡。（資料照）

    國民黨立委羅明才新店服務處主任劉時郡。（資料照）

    國民黨立委羅明才新店服務處主任劉時郡、林姿伶與助理繆維蕙、陳穩圓，涉夥同民進黨新店區黨部前主委吳春美、新店復興里長劉洪珠、中正里長辜鳳琴、張北里長鄭富濃，集體造假罷免提議人名冊共七五六份，以連署罷免民進黨籍新北市議員陳乃瑜；台北地檢署昨依違反個資法及刑法偽造文書等罪嫌起訴劉時郡、林姿伶及吳春美三人，繆維蕙等十一人獲緩起訴。

    除繆女外，陳穩圓、劉洪珠、辜鳳琴、鄭富濃及吳春美的三名兒子與三名媳婦，因認罪等原因獲緩起訴，期間一年，但須支付一萬元至十五萬元不等金額給公庫；罷免陳乃瑜案領銜人曾濬、備補領銜人蕭賜聰、新店福民里長盧浩賢三人則獲不起訴。

    羅明才：沒看起訴書 不清楚

    立委羅明才對此表示，昨天忙著參加國民黨團甲級動員，還沒看到起訴書，對此事件不清楚，會再進行了解。服務處人員也表示不予回應，

    檢調查出，國民黨青年工作委員會新店區榮譽主席劉時郡等人，因羅明才面臨罷免而推動「以罷制罷」，又想要趕在公職人員選舉罷免法「提議人應檢附身分證正反面影本」實施前達成連署，竟鋌而走險偽造陳乃瑜罷免案提議人名冊。

    令人訝異的是，除羅明才服務處幹部、助理及三名里長涉案偽造九十份假連署外，民進黨新店區黨部前主委吳春美，於黨內議員初選失利後，經林姿伶協助曝光以延續政治生命，為償還人情，涉指示其兒子及媳婦造假連署高達六六六份。

    檢方還發現，劉時郡、林姿伶兩人利用透過提議人親友擅自取得個資、整理近期曾繳費黨員名冊，分開抄寫提議人名冊欄位以避免相同筆跡等方式犯案。，至於吳春美罔顧法令、為一己之私犯案，但考量他們偵查時終能坦承犯行，如審理中仍自白，建請從輕量刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播