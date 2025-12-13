涉造假連署罷免新北議員陳乃瑜 羅明才2主任、民進黨前主委起訴

國民黨立委羅明才新店服務處主任劉時郡。（資料照）

國民黨立委羅明才新店服務處主任劉時郡、林姿伶與助理繆維蕙、陳穩圓，涉夥同民進黨新店區黨部前主委吳春美、新店復興里長劉洪珠、中正里長辜鳳琴、張北里長鄭富濃，集體造假罷免提議人名冊共七五六份，以連署罷免民進黨籍新北市議員陳乃瑜；台北地檢署昨依違反個資法及刑法偽造文書等罪嫌起訴劉時郡、林姿伶及吳春美三人，繆維蕙等十一人獲緩起訴。

除繆女外，陳穩圓、劉洪珠、辜鳳琴、鄭富濃及吳春美的三名兒子與三名媳婦，因認罪等原因獲緩起訴，期間一年，但須支付一萬元至十五萬元不等金額給公庫；罷免陳乃瑜案領銜人曾濬、備補領銜人蕭賜聰、新店福民里長盧浩賢三人則獲不起訴。

羅明才：沒看起訴書 不清楚

立委羅明才對此表示，昨天忙著參加國民黨團甲級動員，還沒看到起訴書，對此事件不清楚，會再進行了解。服務處人員也表示不予回應，

檢調查出，國民黨青年工作委員會新店區榮譽主席劉時郡等人，因羅明才面臨罷免而推動「以罷制罷」，又想要趕在公職人員選舉罷免法「提議人應檢附身分證正反面影本」實施前達成連署，竟鋌而走險偽造陳乃瑜罷免案提議人名冊。

令人訝異的是，除羅明才服務處幹部、助理及三名里長涉案偽造九十份假連署外，民進黨新店區黨部前主委吳春美，於黨內議員初選失利後，經林姿伶協助曝光以延續政治生命，為償還人情，涉指示其兒子及媳婦造假連署高達六六六份。

檢方還發現，劉時郡、林姿伶兩人利用透過提議人親友擅自取得個資、整理近期曾繳費黨員名冊，分開抄寫提議人名冊欄位以避免相同筆跡等方式犯案。，至於吳春美罔顧法令、為一己之私犯案，但考量他們偵查時終能坦承犯行，如審理中仍自白，建請從輕量刑。

