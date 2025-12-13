要求賴國情報告、不在籍投票 逕付二讀

藍白推動的「不在籍投票法草案」昨逕付二讀，民進黨團批為境外勢力開後門。（記者陳逸寬攝）

立法院藍白兩黨團昨天又聯手通過二項逕付二讀的爭議議案。一是藍白二度在立法院程序委員會封殺一．二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」後，提案要求總統賴清德赴立法院國情報告；二是有中國介選疑慮的「不在籍投票法草案」從委員會抽出，二項議案均表決通過，逕付二讀，交付黨團協商。

爭議議案 藍白聯手強勢闖關

國民黨團書記長羅智強、民眾黨團總召黃國昌均指出，總統有義務應立法院要求進行國情報告，接受立委的國情諮詢。羅智強喊話賴總統來立法院繼續辦團結十講，跟國人闡述清楚為什麼要編列一．二五兆元軍購特別預算。國民黨團目前的要求是詢答，如果總統府接受的話，再安排詢答的模式，這都是可以討論的。

請繼續往下閱讀...

黃國昌也說，一．二五兆元軍購特別預算，立院只有拿到兩張A4紙，短短七個條文，要求授權行政部門，這筆錢會不會排擠到社福、教育支出？要買什麼都不知道，總統有必要站到國會第一線，向國人說清楚講明白。最新民調有六十六％民眾支持賴總統赴立院國情報告，請賴總統勇敢面對台灣人民。

民進黨立委沈伯洋表示，這完全是一個充滿政治算計及邏輯謬誤的提案，首先是程序上的荒謬，若認為軍購預算排擠其他社福資源，更應讓特別條例付委審查，付委後可以得到更多資料，就能知道到底錢有沒有花在刀口上，為什麼不敢付委討論？至於與總統國情報告掛勾，那以後只要遇到不喜歡的法案，就說總統沒來報告，就不想審查，這樣合理嗎？藍白就是選擇性的聽想聽的東西。

另外，民眾黨團及多位國民黨立委相繼提出「不在籍投票法草案」，規範不在籍投票得以「移轉投票」及「指定場所投票」等方式進行，選務機關應將符合資格的不在籍投票選舉人編造名冊。民進黨批評，藍白強行推動不在籍投票，未來單一投開票所一次要準備至少七十種至上百種選票，如何發放、開票及唱票？恐削弱選舉公正性，降低民眾對選舉的信任感。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法