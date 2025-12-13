停砍年金三讀》銓敘部：已退、現職 都面臨基金提早用罄

退休公務員停止年改後退休所得上限金額變化

立法院國民黨團挾人數優勢三讀通過反年改修法，銓敘部表示，將造成政府對退撫基金挹注款撥補減少，月退所得給付支出增加，預估公、教退撫基金會分別提早三至四年而在一三四、一三一年用罄，已退者和現職者都將提早面臨如何繼續給付的嚴重影響，非常遺憾。

退撫基金重回財務難永續處境

銓敘部表示，過去三十年間退撫基金都是不足額提撥，加上退休人員給付年限拉長，整體退撫基金未提存精算負債持續增加，已高達二．九六兆元。

一〇七年起在社會支持下啟動年改，政府將每年節省經費全數轉為挹注款給退撫基金，已退休和未來退休人員到一一八年止，分十年減少部分月退休所得。迄今政府已挹注和撥補基金三一〇二億元，基金淨值增加超過五〇〇〇億元以上，達一．一兆元，年度收支比較也轉為健康狀態，公、教人員退撫基金用罄年度分別自一二〇年、一一九年延後至一三八年、一三四年。

針對停砍年金修法提案，銓敘部指出，目前公教人員月退所得平均超過五萬元及約五．八萬元，足以維持個人生活所需等，清楚表達不贊成修法，可惜未獲在野黨立委接受。

修法將原定一一八年才停止月退所得替代率上限，提前到一一二年，三十五年年資者的月退休所得替代率上限由六十％大幅上調至六十九％，挹注金額將分別大幅減少一六七〇億元、一六五三億元，將讓退撫基金又重回財務難永續的處境。一旦退撫基金用罄，包括現職和已退休人員，都將無法安穩領取退休金。

銓敘部強調，提早停止調降退休所得替代率，如要維持基金不提前用罄目標，勢必要有新財源彌補龐大財務缺口。新財源如完全依賴政府預算全額支應，等同轉嫁給不是退撫基金參加者的其他納稅人和全民買單，並不公平。

銓敘部已多次示警，基金提早用罄後，每年公教退休給付缺口會快速增至超過二〇〇〇億元，但仍未被嚴肅正視，對退撫基金財務非常憂心。

