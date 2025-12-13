為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    停砍年金三讀》政院：合法合憲途徑 捍衛年金制度

    2025/12/13 05:30 記者鍾麗華／台北報導
    立法院昨日三讀通過公教退撫修法，提前停止調降月退所得替代率，行政院發言人李慧芝表示，立法院不顧現職公教人員，強度關山通過法案，過去七年的年改成果功虧一簣，還將導致全國納稅人填補財政缺口，政院對此表示高度遺憾。（行政院提供）

    立法院昨日三讀通過公教退撫修法，提前停止調降月退所得替代率，行政院發言人李慧芝表示，立法院不顧現職公教人員，強度關山通過法案，過去七年的年改成果功虧一簣，還將導致全國納稅人填補財政缺口，政院對此表示高度遺憾。（行政院提供）

    停砍年金 全國納稅人填補財政缺口

    立法院昨日三讀通過公教退撫修法，提前停止調降月退所得替代率，行政院發言人李慧芝表示，立法院不顧現職公教人員，倒行逆施、強度關山通過法案，過去七年的年改成果功虧一簣，還將導致全國納稅人填補財政缺口，政院對此表示高度遺憾，將全力捍衛年金制度，並且將透過合法及合憲的途徑，維持退撫制度並確保退撫基金財務永續。

    李慧芝強調，公教退撫基金原本預計分別於二〇三一年和二〇三〇年用罄，退休人員將領不到退休所得；自二〇一八年開始推動年金改革，政府修法將年資卅年公教人員的退休所得替代率從六十七．五％逐年調降至五十二．五％、將年資卅五年公教人員的退休所得替代率從七十五％逐年調降至六十％，依然高於OECD國家平均五十．七％。

    李慧芝指出，以今年平均月退休所得來看，教育人員月領約五．八萬元、公務人員月領約五萬元，月退休所得約是現職公教人員七成多的月俸，也是勞保及勞退人員月退休所得二．五萬元的兩倍，對於公教人員的退休經濟生活仍然有所保障，足以維持個人生活所需，這也是推動年金改革七年以來的重要階段性成果。

    李慧芝表示，過去政府已挹注和撥補基金三一〇二億元，努力維持基金財務穩健，立法院三讀修正的條文，卻將卅年年資公教人員的所得替代率從現行的五十八．五％再調升回六十一．五％、卅五年年資從現行的六十六％再調升回六十九％，而現制之下退休人員月退休所得約為現職人員月俸的七成，在本次修法後將會重新提高到八成左右，顯然失去衡平，更大幅增加退撫基金的負擔，也讓退撫基金破產年限加速提前，讓年金改革成果前功盡棄。

    人總強調，政府對於退休公教人員權益的照顧，向來不遺餘力，政府對每一參加公保人撥補約一百萬元，幾乎是對每一參加勞保人撥補約四萬九千元的廿倍。立法院在社會沒有共識下修法，除影響退撫制度公平性外，更將造成由全體納稅國民共同承擔的結果。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播