停砍年金三讀》政院：合法合憲途徑 捍衛年金制度

立法院昨日三讀通過公教退撫修法，提前停止調降月退所得替代率，行政院發言人李慧芝表示，立法院不顧現職公教人員，強度關山通過法案，過去七年的年改成果功虧一簣，還將導致全國納稅人填補財政缺口，政院對此表示高度遺憾。（行政院提供）

停砍年金 全國納稅人填補財政缺口

立法院昨日三讀通過公教退撫修法，提前停止調降月退所得替代率，行政院發言人李慧芝表示，立法院不顧現職公教人員，倒行逆施、強度關山通過法案，過去七年的年改成果功虧一簣，還將導致全國納稅人填補財政缺口，政院對此表示高度遺憾，將全力捍衛年金制度，並且將透過合法及合憲的途徑，維持退撫制度並確保退撫基金財務永續。

李慧芝強調，公教退撫基金原本預計分別於二〇三一年和二〇三〇年用罄，退休人員將領不到退休所得；自二〇一八年開始推動年金改革，政府修法將年資卅年公教人員的退休所得替代率從六十七．五％逐年調降至五十二．五％、將年資卅五年公教人員的退休所得替代率從七十五％逐年調降至六十％，依然高於OECD國家平均五十．七％。

請繼續往下閱讀...

李慧芝指出，以今年平均月退休所得來看，教育人員月領約五．八萬元、公務人員月領約五萬元，月退休所得約是現職公教人員七成多的月俸，也是勞保及勞退人員月退休所得二．五萬元的兩倍，對於公教人員的退休經濟生活仍然有所保障，足以維持個人生活所需，這也是推動年金改革七年以來的重要階段性成果。

李慧芝表示，過去政府已挹注和撥補基金三一〇二億元，努力維持基金財務穩健，立法院三讀修正的條文，卻將卅年年資公教人員的所得替代率從現行的五十八．五％再調升回六十一．五％、卅五年年資從現行的六十六％再調升回六十九％，而現制之下退休人員月退休所得約為現職人員月俸的七成，在本次修法後將會重新提高到八成左右，顯然失去衡平，更大幅增加退撫基金的負擔，也讓退撫基金破產年限加速提前，讓年金改革成果前功盡棄。

人總強調，政府對於退休公教人員權益的照顧，向來不遺餘力，政府對每一參加公保人撥補約一百萬元，幾乎是對每一參加勞保人撥補約四萬九千元的廿倍。立法院在社會沒有共識下修法，除影響退撫制度公平性外，更將造成由全體納稅國民共同承擔的結果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法