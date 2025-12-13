向卓揆喊話 學者：「不副署」公告財劃法修正案合憲

台灣永社昨舉辦「面對立法失速列車，憲政剎車該踩就踩，不副署合憲」記者會。（記者叢昌瑾攝）

面對立法失速列車「煞車該踩就踩」

立法院日前否決行政院所提「財政收支劃分法修正案」覆議，行政院如何進行憲政救濟受到關注，「台灣永社」昨召開「面對立法失速列車，憲政剎車該踩就踩—『不副署合憲』記者會」，主張行政機關應承擔守護憲政的憲法義務，只要卓揆不副署違憲惡法，立法院所通過的「違憲惡法」未經閣揆副署將不生效力。

若立院沒提不信任案 即代表有正當性

「台灣永社」認為，對於閣揆不副署作為，立法院仍有權對行政院長提出不信任案，但如果立法院不敢提出不信任案，即代表行政院為守護民主憲政、保護人民的「不副署」具有憲法正當性。

律師、永社副理事長黃帝穎表示，自從立法院癱瘓憲法法庭後，就出現多項爭議違憲法案，行政機關不執行、不副署，就是阻擋違憲惡法對台灣的危害，守護民主憲政，因此所有行政機關都有責任，當憲法法庭被癱瘓的情況下，卓揆不副署違憲惡法，才能保護國家，若立法院不同意，可以提出倒閣。

東吳大學特聘教授張嘉尹指出，為了突破目前困局，既然司法權已經出場，舞台上就只有行政、立法兩權，現在只剩下總統不公布、行政院長不副署及行政院在法律公布後不執行等三個選擇，其中不副署是行政院長的權力，為了阻止立法院失速列車，卓揆不副署就是傷害最小，也最能展現責任政治的作法。

律師、日本早稻田大學國際經濟法博士後研究傅馨儀表示，民間有很多聲音認為如果卓揆不副署，會造成行政權大於立法權，這是錯誤的觀念，因為立法權也需要被監督，如果法律制定不好，難道大家要吞下惡法亦法？她強調，行政院長不副署完全是合憲選項，國家最高法則就是人民福祉，當憲政列車已經失速，緊急剎車就是列車長的選擇。

律師、台北大學公共行政系助理教授洪偉勝則主張，行政院長不副署，是個案中基於對憲法及現行法律的判斷而拒絕副署，決定完全在行政院長一人，不涉及行政體系的其他公務員，也不涉及其他諸如考試權、司法權的行使，同時憲法也賦予立法院倒閣權，所以不至於有所謂權力不受節制的情況。

