賴清德：盼立院再次審議年金法案

下週一邀請三院院長國政茶敘 府不解韓「忽然」婉拒

立法院昨表決三讀通過國民黨團所提停砍年金修法，賴清德總統發文強調，年金改革不易，全體國人都深切期待在野黨團，能夠透過合法的程序，再次審議這份法案。為因應當前包括財劃法、反年改等修法對於憲政民主與財政健全的挑戰，總統府昨表示，賴清德總統預定在下週一邀請行政院、立法院及考試院長於總統府進行國政茶敘，盼促進朝野和諧、社會團結，尋求長治久安之道。

韓以「立院是合議制機關」 婉拒茶敘

不過，昨天消息披露後，府方接獲立法院長韓國瑜以「立法院是合議制機關，參加會談前需取得各黨團授權，幾經考量不宜與會」為由婉拒出席。由於韓不是首次與賴總統見面討論國政，因此，總統府發言人郭雅慧表示，對於韓院長「忽然」表達不克出席，府方感到意外與不解。

韓曾向潘孟安建議 茶會形式會商

據指出，總統府秘書長潘孟安近期多次穿梭溝通，本週二恰逢民主基金會公開活動時總統與韓國瑜同場，經兩人深入交談後，韓建議改以茶會形式、輕鬆為宜，賴總統表達尊重其意見，並交由潘孟安協調形式後於週四送出公文正式邀請，盼促成會商。

在韓婉拒後，總統府仍盼持續溝通，朝繼續辦理的方向籌備。

對於在野黨頻推爭議法案，且阻擋國防特別預算進入付委審查，賴清德昨在台南出席國網雲端算力中心啟用前呼籲在野黨，政黨政治本來就是要彼此競爭，但是國家只有一個，在府院執政的民進黨要以國家利益為最優先，也希望在立法院當家的藍白兩黨，也要以國家利益為重，共同合作，這樣國家才會持續進步，也才能夠得到人民的支持。

立法院昨在國民黨團主導下，通過停砍公教年金的修法。賴清德另以「年改絕對不能、也不該走回頭路」為題在臉書發文說，這將大大加重政府的負擔、最終也是要全民買單，相信不是國人所能接受。他會研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力。

