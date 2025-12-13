藍委再爆HMX炸藥也是福麥得標 國防部：火藥原料採購禁得起檢視

國民黨立委徐巧芯（左起）、王鴻薇、馬文君昨召開記者會，揭露今年三月十二日中科院開標一．二億元、標案編號YR13Z07P俗稱「女王陛下炸藥（HMX）」採購案，也是資本額只有〇．一九億的「福麥國際室內裝修公司」得標。（記者陳逸寬攝）

國防部被爆資本額只有〇．一九億的「福麥國際室內裝修公司」承攬五．九億旋風飛彈，國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、馬文君昨揭露今年三月十二日中科院開標一．二億元、標案編號YR13Z07P俗稱「女王陛下炸藥（HMX）」採購案，也是福麥得標，藍委質疑這間裝潢公司半年內可以得標國防標案上億，背後有誰？要求相關單位說明。

藍委質疑裝潢商為何能攬軍火標案

國防部昨表示，火藥原物料屬於國防軍備重要物資，國防部依政府採購法規範，公開辦理招標採購，禁得起公開監督、檢視；惟因我國在國際社會面對特殊環境，一旦商源開發受到惡意破壞干擾，採購將更為困難。部分誇大不實之渲染指控，將對國防安全造成嚴重傷害。

國防部說，經初步清查民國一一〇年至今近五年採購案件，屬火藥原物料者，均為國內廠商無產製能力品項，故採「內購外貨」公開招標籌獲。得標廠商須於投標時，繳交預算金額百分之三押標金，以保證合約如期簽訂；並應於決標後繳交履約保證金，且於一定期限內，取得外國政府或其授權機構核發之「輸出許可證明」，另獲得經濟部進口同意之文件。

王鴻薇昨質疑，福麥公司登記在一家旅館，連招牌都沒有，且該公司從二〇二一年至二〇二四年沒有進口商品，只有今年極少量不到五十萬美元，很有可能就是中科院標案的HMX炸藥進口。

馬文君也說，她接到爆料似是有中間人介紹，要從印度採購，所有標案條件都為福麥「量身打造」。七月路透獨家報導，一家印度公司去年十二月仍向俄羅斯輸送價值一四〇萬美元的軍用級HMX炸藥。美方已將HMX列為俄羅斯維持戰爭的關鍵物資，而該貨源標案來源地就是美國，這間公司是不是就是同一個來源？

