    政治

    新聞分析》不撤案就是打假球

    2025/12/13 05:30
    國會助理工會與提案藍委陳玉珍的協商結果根本未將近三百位助理最核心「撤案」訴求納入共識，反而配合推一套早被國民黨玩爛的「修正動議」，結果註定朝有利立委謀劃的貪污除罪方向收攏。（記者廖振輝攝）

    記者李文馨／特稿

    電影「瞞天過海」中，高明的竊賊為了掩飾罪行，總會製造一場華麗的混亂轉移目光。立法院近期上演的「助理費除罪化」鬧劇，正套用此一劇本。國會助理工會與提案藍委陳玉珍的協商結果根本未將近三百位助理最核心「撤案」訴求納入共識，反而配合推一套早被國民黨玩爛的「修正動議」，結果註定朝有利立委謀劃的貪污除罪方向收攏。質疑被「摸頭」的國會助理工會，淪為這場「打假球」戲碼的要角。

    「國會助理法制化」本該是國會改革的一塊重要拼圖，但在藍營的主導下，竟演變成一場荒謬的「助理費除罪化」大戲。陳玉珍版本堅持將「立委」為實質雇主，而非回歸制度面的「立法院」，這不僅違反公費公用的財政紀律，更試圖將過去把公款當私房錢、詐領助理費的民代，透過立法手段將貪污就地合法。這種量身打造的修法邏輯，吃相難看令人咋舌。

    本該站在勞權第一線的「國會助理工會」，在此刻與資方立委唱起了雙簧。在工會與陳玉珍完成協商之前，早就草擬好「三點共識」，部分工會幹部因此集體退席拒簽。原因在於，助理工會長期遭到特定勢力把持，幾位被戲稱為「送便當助理」的權貴幹部，掛著助理頭銜僅是為了社交行走或經營人脈，與立委互利共生，在關鍵時刻不僅未替勞工把關，反而配合演出，將工會變成替貪污修法背書的橡皮圖章。

    國民黨立委翁曉玲下週排審「健全中央及地方民意代表聘用助理制度公聽會」，說穿了，這就是一場早已寫好劇本的過水戲。藍營急於修法，並非為了助理權益，而是為了替深陷官司的立委解套，透過模糊薪資與運作經費的界線，讓助理制度成為法律上的灰色地帶，好讓那些中飽私囊的行為在混亂中全身而退。

    國民黨甘願被黨內涉貪勢力綁架，甚至拉著變質的助理工會一起陪葬，如何面對社會對清廉政治的期待？如何向那些對政治懷有夢想的青年助理交代？這場名為保障權益、實為護航貪污的修法，若不回歸「國會助理法制化」的專業討論，最終撞毀的，不只是本屆國會的最後一點尊嚴，更是國民黨早已搖搖欲墜的招牌。

    熱門推播