藍委連署提案助理費除罪化 公督盟轟：群賢樓應改名「群貪樓」

公督盟昨召開記者會，要求國民黨28位提案、連署立委立即撤案、撤簽，並將串聯多個公民團體共同發起 「反對民代助理費貪污除罪化」立委承諾書。（記者廖振輝攝）

全國40億助理公費 淪民代「小金庫」

國民黨廿八名立委連署提案「助理費除罪化」修法，主張將助理費改為「民代統籌運用」且「免檢據核銷」，爭議持續延燒。公民監督國會聯盟昨在立法院群賢樓前召開記者會，痛批此舉將使全國近四十億元的助理公費淪為民代「私人小金庫」，形同史上最可恥的貪污除罪修法；民團並偕逾七十個公民團體發起承諾書，要求朝野立委於十二月十八日前表態，承諾反對修法並推動「助理專法」。

公督盟指出，國民黨團試圖修改「立法院組織法」及「地方民意代表費用支給補助條例」，將原應直接撥付給助理的薪資，改由民代統籌。據公督盟估算，若修法通過，每位立委一年將可多掌控七百八十萬元由個人裁量的經費，金額甚至比總統年薪還高；而直轄市與縣市議員也將分別增加四百八十萬元與二百卅萬元的「可運用資金」。總計近四十億元公帑將脫離核銷查核機制，形同替民代打造合法的貪污管道。

請繼續往下閱讀...

公督盟執行長張宏林痛批，若修法通過，立院群賢樓應改名為「群貪樓」。這不僅是變相加薪，更涉及嚴重國安危機；一旦助理名冊無須公開、經費免核銷，未來立委若聘用具統戰背景的中共代理人或間諜進入國會，將無從監督、重創國安。

針對國民黨團總召傅崐萁稱此為「進步法案」、要跟上世界潮流，台灣公民人權聯盟與台灣教授協會皆反駁說，英、美、日等成熟民主國家，對國會助理聘用與金流皆採高標準透明化。例如美國國會需每季公開助理名單與薪資，日本則嚴格禁止助理兼職，藍營提案完全是倒行逆施，違背國際廉政潮流。

為阻擋惡法，公督盟宣布串聯逾七十個民團發起「反對民代助理費貪污除罪化」承諾書，要求全體一百一十三位立委在十二月十八日前簽署並承諾三項重點，包括公開反對「貪污除罪化」修法、呼籲提案人負責任撤案，以及推動「助理專法」法制化，落實聘用透明、任用專業與待遇正常化。公督盟呼籲藍營懸崖勒馬，號召全民打電話抗議，拒絕讓立法院淪為「薪水小金庫」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法