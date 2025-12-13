陳玉珍稱助理像家人 被嗆「不要講幹話」

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法惹議，跨黨派國會助理昨在立法院大門集結抗議，訴求撤回法案、保障助理權益。（記者陳逸寬攝）

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法惹議，跨黨派國會助理昨在立法院大門集結抗議，訴求撤回法案、保障助理權益。陳玉珍與助理見面時坦承也許提案不夠周延，並說她的助理就像家人一樣。現場抗議的助理不滿，直接開嗆「不要講幹話」、「撤回提案」。

立法院國會助理工會昨上午號召國會助理在立法院大門口抗議，現場高呼「反對現行提案、維持公費助理制度、保障助理工作權、權利及福利不變、推動國會助理法制化」等口號。助理工會理事長、林思銘辦公室主任李永誠表示，助理要求很簡單，只是希望維持現有工作制度。

抗議現場 張啓楷站C位挨轟

未連署撤案的民眾黨團副總召張啓楷也到場，但遭在場助理嗆聲「助理陳抗，立委為何站C位」，並齊轟「不要兩面手法收割」、「請張啓楷承諾撤回提案」；張則澄清，「不是反對，大家共同解決」、「好的事情大家一起響應不是收割」。

陳玉珍表示，他的助理就跟家人、兄弟姐妹一樣。此話一出，引發助理不滿直接開嗆「不要講幹話」、「撤回提案」。陳提到，法案引起這麼大的迴響，就她而言是正面的事，強調該提案不是要變成政黨鬥爭，而是要利用此契機真正改善助理權益，她願意開大門走大路，公開討論，任何的汙衊都承受。

陳玉珍隨後與立法院國會助理工會代表進行協商，最終達成三點共識，但未包含撤回提案訴求，部分與會者中途離席，表達不滿，最終僅有助理工會理事長李永誠、監事會召集人王忠智簽署協議。

發起撤案連署的助理強調，他們仍重申連署訴求「撤回提案」，懇請立委一同保障助理勞動權益。先前已連署的助理，若同意協議，須撤回連署，他們予以尊重。

王忠智表示，雖然仍有部分助理的訴求是強烈要求撤回原案，但就立法技術而言，提案立委可以透過修正動議替代原案，這在議事規則是可行的；至於修正動議版本，工會這兩天會盡快討論，與陳玉珍也已經有初步概念，對助理的權益只會多不會少。

