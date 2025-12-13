「官我什麼事」專訪》林佳龍：推「台菲經濟走廊」 串連美日

外交部長林佳龍接受本報「官我什麼事」專訪表示，希望美國等盟邦能協助恢復台宏邦交。（記者黃筠軒攝）

日本台灣交流協會會長隅修三日前訪台，曾討論台日第三國合作等議題。對此，外交部長林佳龍接受本報「官我什麼事」專訪披露，台日在科技經濟的合作關係，有助於台日第三國合作，未來台日可以合作在菲律賓發展交通運輸、物流、電信等產業。

盼美國等盟邦協助恢復台宏邦交

林佳龍表示，面對中國威脅，台日同處第一島鏈，且在高科技產業、供應鏈密切合作，台日科技與經濟上的合作關係，不僅有助於兩國供應鏈發展與韌性，也可以到第三國發展。

林透露，日台交流協會會長隅修三來訪期間，已分別召開討論經貿議題的會議，與第三國投資委員會相關的會議，討論台日之間除了雙邊關係之外，還要赴第三國投資。

林佳龍指出，美日菲三國已有「呂宋經濟走廊」計畫，台灣與菲律賓則正在推動台菲經濟走廊，下一步是如何將台菲的人流、物流、金流、交通流、資訊流整合為共同市場。

林佳龍認為，因應關稅議題，從中國離開的台商可以轉向佈局菲律賓，菲律賓基於其國家利益也會與台灣合作，這時候有實力且在菲律賓有大額投資的日本，就能與台灣一起合作，串連呂宋經濟走廊及台菲經濟走廊，讓第一島鏈不只是地緣政治上的安全合作，而能形成涵蓋經濟、科技、貿易等面向的經濟安全韌性。

林佳龍進一步說明，台菲經濟走廊涵蓋半導體供應鏈韌性、人才訓練，目前在台灣半導體產業工作的菲律賓人多達數萬人；菲律賓目前正在建構其交通運輸、物流、電信系統，也是台日合作可以著手的項目，菲律賓也以行動支持台菲經濟走廊。

此外，二〇二三年與我國斷交的前友邦宏都拉斯近期舉行總統大選，計票作業顯示親台派領先。外界關心我國是否有機會與宏都拉斯復交，林佳龍表示，中國的一帶一路帶來許多問題，包括控制宏都拉斯基礎設施、傾銷、失業率升高等，甚至演變成安全上的議題，中國做太多跳票的承諾，缺乏公信力；與中國對比，台灣模式是「榮邦計畫」，從人才的培訓，到評估友邦適合發展的產業，因此宏都拉斯兩名總統候選人選前才會不斷公開表達與台復交意願。

林也坦言，中共一定會不擇手段施壓；除了台灣之外，也希望美國等盟邦能出手協助恢復台宏邦交，相信這次宏都拉斯的總統當選人一定能基於其國家利益，抗拒中國的經濟脅迫與報復行動。

