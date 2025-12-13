國會助理工會與陳玉珍簽「和平協議」》292跨黨派助理反彈 喊「撤回提案」

助理費除罪化修法引發國會助理反彈，立法院國會助理工會昨與國民黨立委陳玉珍協商後達成達成三點共識，但隻字未提撤案訴求，在場逾十名助理退席抗議。（記者陳逸寬攝）

質疑工會幹部早被「摸頭」

助理費除罪化修法引發國會助理反彈，立法院國會助理工會昨與國民黨立委陳玉珍協商後達成達成三點共識，但隻字未提撤案訴求，在場逾十名助理退席抗議。撤案連署發起人與二九二位跨黨派助理透過聲明重申「撤回提案」的訴求。據指出，助理工會早在會前就擬好三點聲明，質疑工會幹部早被「摸頭」，無法真正代表基層助理聲音。

由陳玉珍提案的「立法院組織法修正草案」，將「公費助理」的「公費」二字刪除，同時刪除聘用助理人數上下限規定，並明定立院編列的立委助理費及其辦公事務預算等「補助費用」，由立法院撥予立委統籌運用、免檢據核銷。截至昨日，累計高達二九二名跨黨派助理連署呼籲撤案。

陳允諾整合工會修法版本

由林思銘辦公室主任、工會理事長李永誠領銜的助理工會昨與陳玉珍協商後宣布達成三點共識，包括公費助理勞保、健保、退休金、生日禮金、健康檢查補助及文康活動費用等制度均不受任何影響；公費助理其餘一切勞雇關係，適用勞動基準法規定；未來上開提案審查時，陳玉珍承諾願意以協助以「修正動議」方式，整合助理工會所提的修法版本，送委員會一併審查，以補原提案之不足。

三共識隻字未提撤案訴求

由於該共識內容隻字未提撤案訴求，引爆部分與會者不滿，現場包含工會副理事長田飛生、發起連署的陳秀寳辦公室主任等逾十位助理直接退席。有助理嗆：「是在簽和平協議嗎，當年國民黨被共產黨出賣兩次，以為老闆不會毀諾嗎？」

連署人會後透過聲明表示，最終僅有理事長李永誠及監事會召集人王忠智簽署協議，同時重申應撤回提案，懇請委員一同保障助理勞動權益。

據指出，雖然陳玉珍在會中釋出善意，但基層助理仍憂心忡忡，只要法案不撤回，隨時可能面臨國民黨強行推動「逕付二讀」的壓力，「我們不認為這個修正動議能抵擋得住上面的壓力」，在缺乏互信基礎下，只有「撤案」才是唯一保險的做法。他也質疑，工會早在會前就擬好沒有撤案訴求的聲明，「這不是被摸頭什麼才是？」

有助理指出，工會核心成員如李永誠等人，長期與內部人士輪流擔任幹部，形成封閉的決策圈，雖然名義上有會員大會與選舉，但實務上，由於會員龍蛇混雜，已經離職的、甚至不是助理身分者皆可成為會員，因此可透過配票方式鞏固權力，許多新進助理在入職後從未收過入會通知單，此一結構導致工會與第一線年輕助理嚴重脫節。

此外，民進黨昨召開記者會，發言人韓瑩說，民調顯示高達八十四％民眾不支持「由立委統籌且不需單據」，而「貪污助理費除罪化」更有七十九％民眾反對。

