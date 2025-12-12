停砍年金最快今表決 銓敘部：退撫基金恐提早4年破產

立法院國民黨團推動反年改修法，立法院長韓國瑜昨召集朝野黨團協商，因未能達成共識，最快於今天院會上演二、三讀表決大戰。（記者方賓照攝）

立法院國民黨團推動反年改修法，立法院長韓國瑜昨召集朝野黨團協商，因未能達成共識，最快於今天院會上演二、三讀表決大戰。銓敘部長施能傑示警，若提早停止調降，退撫基金破產時間將提早三到四年；且若退休金隨現職人員調薪及消費者物價指數（CPI）同時調整，恐讓退休者的所得調得比現職人員更高。

若依CPI調整 退休所得恐比現職高

公教年金改革自二〇一八年七月上路，所得替代率逐年調降一．五％至二〇二九年。國民黨團及立委提出「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」及「公立學校教職員退撫條例修正草案」，修法重點包括：退休所得替代率不再調降、退休所得隨在職人員調薪而調整，或按CPI累計成長率調整。

昨天協商過程中，國民黨團書記長羅智強批評，民進黨不斷削奪公教人員尊嚴、待遇與退休保障，已造成文官崩壞、人才崩解的「兩大灰犀牛」。國考報考人數從卅萬大跌至今年十一萬，停砍所得替代率是矯正「砍過頭」所造成的人才危機，而非恢復二〇一八年前水準。民眾黨團副總召張啓楷也說，現行制度導致公教退休人員約三分之一的退休金被砍掉，就連多繳又領少的現職公教人員也支持停砍。

對此，民進黨團總召柯建銘提醒，公教人員是國家基底，若年金改革現在回頭，將造成年金提早破產及公平性等問題，呼籲國民黨別為了討好特定族群，而破壞國家制度。

考試院祕書長劉建忻指出，我國退撫基金的「不足額提撥」特性存在潛藏債務，即使不修法，未來政府仍將面臨非常大的財務負擔。若本次修法停止調降所得替代率，將造成退撫基金提前用完，考試院站在守護退撫基金、維繫其永續性的立場，不支持前述修法方向。

施能傑進一步說明，退撫基金原估計在二〇四九年破產，若修法將提早三到四年用罄；銓敘部當初支持退休金跟著CPI走，但若同時規定隨現職人員調薪，將可能導致已退休者調得比現職人員更高，這是不應該的事情，建議不該提早停止調降。

