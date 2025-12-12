助理費除罪化撤案連署 在野黨僅陳昭姿簽名

部分國會助理昨在立法院發起朝野立委連署共同守護勞權活動，在野黨僅民眾黨團幹事長陳昭姿完成連署。（記者李文馨攝）

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，引發國會助理圈反彈，累計有二七八名助理連署呼籲撤回提案。連署發起人昨邀請朝野立委共同連署表達立場，民進黨團幹事長鍾佳濱等十三位民進黨立委及民眾黨團幹事長陳昭姿陸續到場連署聲援。連署發起人說，該提案迫使助理們走在鋼索上，戰戰兢兢的為委員付出，卻看不到未來的方向，希望立委不要忘記回頭看看背後共同打拚的助理們。

13綠委到場連署

部分國會助理九日自發性的發起連署，呼籲陳玉珍撤回提案，昨天上午邀請朝野立委在立法院紅樓三樓連署。民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜與民進黨立委陳秀寳、林月琴、張雅琳、沈伯洋、范雲、吳思瑤、許智傑、莊瑞雄、沈發惠、吳沛憶、王義川等人陸續到場連署，在野黨僅有陳昭姿到場簽署聲援。

鍾佳濱說，很多民進黨立委剛出社會時，都選擇國會助理當第一份工作，立委仰仗助理支持完成人民託付的工作，他們義無反顧站出來聲援，因為立委不能修法侵犯人民工作權，遑論為了自己的貪汙意圖、破壞體制。

支持辦公室助理發起連署的陳秀寳說，「很多助理比立委還資深，是我們最重要的作戰夥伴」，如今卻因部分立委的私心破壞制度，對助理非常不公平。

陳昭姿一早也到現場連署聲援。她表示，「我辦公室每一位同仁都簽署」。至於民眾黨團會支持哪個版本，她說，「我們應該不會往這個全面除罪化的方向去做，也許會有個折衷的版本。」

連署發起人透過新聞稿表示，他們選擇以不露臉及不發言的方式邀請立委連署，希望將焦點放在立委與助理間的承諾，也請立委們在面對選民的時候，不要忘記回頭看看背後這群一直支持、共同打拚的助理們。他們的訴求只是想請陳玉珍撤回讓助理們失去勞動權益保障的提案，別無所求。

部分國會助理昨在立法院發起朝野立委連署共同守護勞權活動，多名民進黨立委到場連署聲援。（記者叢昌瑾攝）

