陳玉珍修法版本 莊瑞雄轟：國會變利益交換場所

國民黨立委陳玉珍提出「民代貪污助理費除罪化」修法，引發爭議。立法院司法及法制委員會昨邀請立法院、法務部、審計部官員進行專報。民進黨立委莊瑞雄表示，若通過陳所提草案，將會造成「劣幣驅逐良幣」，更會讓國會監督行政部門的力量崩潰，變成利益交換的地方，對國家產生可怕的影響。

陳玉珍提出「立法院組織法」修法，將助理費改為「補助費」，由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，不受貪污罪或刑法規範，引發爭議。立法院司法及法制委員會昨以「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案」為題，邀請相關單位進行專題報告，並備質詢。

黃國昌︰公款公用 翁曉玲︰應有彈性

民眾黨立委黃國昌質詢時表示，有關助理費法制化，出現修法是否為個案解套的質疑，確有討論必要。法務部說得非常好，公款公用是無法退讓的。

國民黨立委翁曉玲指出，依現行規定，立委無法聘用兼任助理，只能聘用專任助理。若立委要邀請學者專家進行小專案，似乎也沒有這樣的經費，制度上應有彈性。國民黨立委王鴻薇則認為，未來修法有兩個原則，一是不能侵害助理權益，其次是公款公用。

莊瑞雄批評，陳玉珍所提草案若通過會造成劣幣驅逐良幣，「有些人說不用給薪水沒關係，只要給我當你的助理就好。一旦如此，國會監督行政部門的力量會崩潰，變成利益交換的地方，對於國家會產生可怕的影響。」

立法院副秘書長張裕榮表示，對於助理費問題，曾私下討論專業與權益兩部分。前者參考其他國家，希望有專業培訓認證制度；至於錢的部分，「我們也認同不同專業程度會有不同酬金支給。」

此外，民進黨立委王義川、吳思瑤均提及，民進黨反對此一自肥法案，若按照陳玉珍修法版本，未來立委助理若是零人，是否還會撥款給立委？張裕榮說，要看當時的法律條文，會依法執行，國家的錢就是公款公用。

委員會邀報告備詢 周萬來請假惹議

委員會昨天邀立法院秘書長周萬來報告並備質詢，但因立法院長韓國瑜同時召集朝野黨團協商，周遂向委員會請假。民進黨團批評，國民黨為貪污除罪使出殺手鐧，立法院在韓國瑜領導下已成為共犯結構，刻意讓周萬來躲起來。

對此，韓國瑜說明，絕對沒有刻意閃躲委員會的報告，千萬不要誤會。立法院長期不停地召開朝野協商，希望這個基本的信任一定要有。

