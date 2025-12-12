為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    助理費除罪化修法 法部：貪污罪構成要件不變

    2025/12/12 05:30 記者謝君臨／台北報導
    國民黨立委陳玉珍提出「民代貪污助理費除罪化」修法，引發爭議。對於涉貪已被起訴、或在法院審理中的民代，是否可免於追訴？法務部法制司司長洪家原（左）認為：「結論是沒有，因為這不是貪污罪的構成要件改變。」（記者謝君臨翻攝）

    莊瑞雄批國民黨：替貪污犯發永久免死金牌

    國民黨立委陳玉珍提出「民代貪污助理費除罪化」修法，引發爭議。對於涉貪已被起訴、或在法院審理中的民代，是否可免於追訴？法務部法制司司長洪家原認為：「結論是沒有，因為這不是貪污罪的構成要件改變。」不過，民進黨立委莊瑞雄憂心表示，最高法院早已認定助理費不是薪資，但國民黨現在硬改成薪資，就是替未來貪污發永久免死金牌，甚至鬆動將修法前涉貪者繩之以法的基礎。

    陳玉珍提出「立法院組織法」修法，將助理費改為「補助費」，由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，且如何運用只對選民負政治責任，不受貪污罪或刑法規範。對此，立法院司法及法制委員會昨邀請法務部等單位，就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案」進行專題報告，並備質詢。

    法務部：涉貪民代無法免於追訴

    民進黨立委鍾佳濱質詢時，詢問立法院若通過「助理費除罪化」修法，對於目前涉貪已被起訴、或於法院審理中的立委，是否可免於追訴？洪家原直言：「結論是沒有，因為這不是貪污罪的構成要件改變。」

    他進一步說明，刑法第二條規定，「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」目前根據最高法院見解，貪污罪的構成要件並未改變，即便「立法院組織法」有變更，但這是構成要件前提事實的變更，不適用刑法第二條，也不會產生改變的效果。

    莊瑞雄表示，最高法院在一〇四年度台上字第三七三二號判決已明白指出：「議員助理補助費自始即非屬議員實質薪資。」也因不是薪資，助理費必須用於聘僱助理，虛報名冊或薪資才會構成詐領與貪污；但陳玉珍的修法草案卻將助理費定性為「立委實質薪資的一部分」。

    莊：會鬆動修法前涉貪民代究辦基礎

    莊指出，一旦通過，立委未來支用助理費時，將可主張是「花自己的收入」，不再屬於公費使用，自然不構成侵占或詐領；同時在免核銷、免檢據的制度下，未來即使出現濫用，也不再具備犯罪構成基礎，檢調無法偵辦，法院無從認定。

    莊瑞雄強調，國民黨修法要替未來所有濫用公費的人發下一張「永久免死金牌」，甚至鬆動修法前涉貪民代繩之以法的基礎，「民進黨不能接受，人民也不會接受。」

