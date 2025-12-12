經民連：停砍年金 台灣每人負擔3萬元

立法院國民黨團強推反年改修法，最快於今日院會處理。經民連昨赴立院外演出行動劇，呼籲藍白切勿讓年金改革走向回頭路，擴大世代不公。（經民連提供）

若要維持退撫基金不破產 需撥補6970億元

立法院國民黨團強推反年改修法，最快於今日院會處理。經民連昨在立院外召開記者會示警，若反年改法案通過，要繼續維持前述二〇四九、二〇四五年前不破產目標，政府需對公務人員及教育人員退撫基金擴大撥補，國人平均每人需負擔近三萬元。

現役公教 恐無退休俸可領

智庫研究員黃亭偉指出，銓敘部於十一月送交立法院的報告嚴正警告，若此項修法通過，公教退撫基金破產時間將大幅提前，公務人員將從原先二〇四九年提前至二〇四一年，教育人員則將從二〇四五年提前至二〇三九年。年改後至去年，政府對退撫基金挹注款合計已達二五九〇億元，近三年撥補亦達五一二億元，預期分十年撥補預算達三三七〇億元；若反年改法案通過，繼續維持前述不破產目標，政府需對公務人員及教育人員退撫基金擴大撥補，合計將翻倍，高達六九七〇億元，國人平均每人需負擔二九九〇〇元。

經民連智庫召集人賴中強表示，政府對於非屬社會保險的職業年金，無論勞退條例的勞工退休金或公教人員退撫基金，政府及全體納稅義務人均不負最終給付責任。政府僅對於勞保、公保、國民年金保險此類社會保險，負有最終給付義務，亦即不使其破產的義務，但職業退休金，不在其保障範圍內。

呼籲藍白 年改勿走回頭路

賴中強批評，國民黨所提反年改法案使基金提前破產所生的財務缺口，政府與全體納稅人並無撥補的法定義務。反年改團體與傅崐萁們所提的的魯莽法案，最後只會害慘現役公教人員，增加世代差距，使現役公教人員面對無退休俸可領的風險。

經民連提出三大警告：一、年改倒退，會害慘現役公教；二、基金破產，勿牽拖全體國民；三、堅決反對，擴大撥補公教退撫基金。呼籲國民黨與民眾黨，切勿讓年金改革走向回頭路，擴大世代剝削與職業不公平。

