裝潢公司得標5.9億彈藥採購案 藍委質疑：有許可證嗎？

國防部八億多元彈藥採購案由福麥室內裝潢公司以五點九億得標，引發外界質疑。國民黨立委徐巧芯昨表示，「RDX海掃更」是C4炸藥的主要成分，管制條件非常嚴苛，但國防部至今未說明福麥公司是否有許可證；國民黨立委王鴻薇也指出，該公司今年僅進口一五〇〇萬元卻拿下標案，未來最高可拿十四點一億元得標金，恐有量身訂做的嫌疑。

顧立雄：提出輸出資格證明就可投標

國防部長顧立雄昨在立院列席朝野協商前回應表示，這是國內沒有自製產能的火藥原物料採購，最主要是代理進口，而不是需要自製產能，只要具有從事國際貿易代理商資格，能夠提出相關輸出資格證明，經國防部查驗屬實，都有資格來投標。

對於顧立雄說法，王鴻薇質疑，全台國際貿易業有卅多萬家，卻只有這家室內裝修的公司來標國防部標案，真是太詭異了。最扯的是這是一個可以後續擴充的標案，後續擴充期限到一一七年十二月十五日為止，金額高達八點二億元，還可採用限制性招標讓原廠商辦理採購。

徐巧芯昨指出，RDX絕不屬於一般的進口程序，必須要具備以下的身分。第一，軍方機構，譬如軍備局及旗下的兵工廠，二〇二、二〇五廠為了生產彈藥，他們是有權利來進口這個原料的；第二，特許廠商，必須持有事業用爆炸物管理條例裡面的相關輸入許可證，這樣的廠商通常要是專業的軍火代理商或是化工大廠，絕對不是一家建築設計公司。

徐巧芯表示，福麥有沒有相關輸入許可證？她說，這家公司在一一三年八月九日時所登記的營業項目裡連貿易都沒有，而是建築批發、建材零售等，直到同年十二月卅日突然新增國際貿易、五金批發、電子材料化學材料批發業等，一年後就以〇點二一二億的資本標下了五點九億的RDX案。

