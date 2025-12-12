為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    裝潢公司得標5.9億彈藥採購案 藍委質疑：有許可證嗎？

    2025/12/12 05:30 記者劉宛琳／台北報導
    國防部長顧立雄昨赴立院列席。（記者叢昌瑾攝）

    國防部長顧立雄昨赴立院列席。（記者叢昌瑾攝）

    國防部八億多元彈藥採購案由福麥室內裝潢公司以五點九億得標，引發外界質疑。國民黨立委徐巧芯昨表示，「RDX海掃更」是C4炸藥的主要成分，管制條件非常嚴苛，但國防部至今未說明福麥公司是否有許可證；國民黨立委王鴻薇也指出，該公司今年僅進口一五〇〇萬元卻拿下標案，未來最高可拿十四點一億元得標金，恐有量身訂做的嫌疑。

    顧立雄：提出輸出資格證明就可投標

    國防部長顧立雄昨在立院列席朝野協商前回應表示，這是國內沒有自製產能的火藥原物料採購，最主要是代理進口，而不是需要自製產能，只要具有從事國際貿易代理商資格，能夠提出相關輸出資格證明，經國防部查驗屬實，都有資格來投標。

    對於顧立雄說法，王鴻薇質疑，全台國際貿易業有卅多萬家，卻只有這家室內裝修的公司來標國防部標案，真是太詭異了。最扯的是這是一個可以後續擴充的標案，後續擴充期限到一一七年十二月十五日為止，金額高達八點二億元，還可採用限制性招標讓原廠商辦理採購。

    徐巧芯昨指出，RDX絕不屬於一般的進口程序，必須要具備以下的身分。第一，軍方機構，譬如軍備局及旗下的兵工廠，二〇二、二〇五廠為了生產彈藥，他們是有權利來進口這個原料的；第二，特許廠商，必須持有事業用爆炸物管理條例裡面的相關輸入許可證，這樣的廠商通常要是專業的軍火代理商或是化工大廠，絕對不是一家建築設計公司。

    徐巧芯表示，福麥有沒有相關輸入許可證？她說，這家公司在一一三年八月九日時所登記的營業項目裡連貿易都沒有，而是建築批發、建材零售等，直到同年十二月卅日突然新增國際貿易、五金批發、電子材料化學材料批發業等，一年後就以〇點二一二億的資本標下了五點九億的RDX案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播