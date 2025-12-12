美新版NDAA趨向實戰化 專家：助台應對真實危機

台灣安保協會副秘書長何澄輝。（資料照，記者塗建榮攝）

美國聯邦眾議院於十日表決通過二〇二六財政年度「國防授權法案」（NDAA），針對法案內容與戰略意涵，台灣安保協會副秘書長何澄輝受訪分析，相較於二〇二五年度版本，新版法案明顯更趨於「實戰化」，不僅將台灣從單純的軍備受贈者轉變為合作生產夥伴，更有助於台灣無人機產業打入美國國防的「非紅供應鏈」。

助攻台廠打入美軍非紅供應鏈

何澄輝指出，此次通過的法案與過往最大的不同，在於過往台灣多半是被動的軍售購買者或軍援受益者，但新版法案明確要求推動美台在無人機生產與設計上的共同合作。這意味著在美國國防授權法的架構下，台灣將能積極參與美國在區域安全中的生產設計環節，不僅能獲得美國技術支持，更能藉此優勢打入美國國防工業體系。

10億美元援台 強化整體防衛韌性

針對法案授權的十億美元資金，何澄輝分析，這與拜登政府過去使用的「總統撥款權」（PDA）有所區別。過去PDA多用於單純的武器彈藥交付，但此次法案強調的是「軍事合作」項目，範疇延伸至整體防衛韌性的強化。

此外，法案提及建立「區域應變儲備庫」，何澄輝解釋，這源自於美軍「裝備預置」的概念，將重裝備與彈藥預先部署在衝突前沿，一旦開戰，美軍人員抵達即可直接啟用。他強調，從近期地緣政治衝突可見，現代大國競爭不僅比拚武器質量，更在於「數量」的消耗，因此美軍必須在衝突周邊預設庫存。何也提醒，儲存地點涉及高度機密，不會在公開版法案中揭露，這與國內部分立委試圖索取物資補給站位置的行徑截然不同。

在海巡合作方面，何澄輝認為這具有高度迫切性。他表示，台灣面臨中國海警及海上民兵頻繁的灰色地帶騷擾，早已比軍事衝突更早發生且日日上演，因此擴大美台海巡的情報交換、教育訓練及聯合執法極其重要，這也符合美國要求盟邦分擔責任，共同遏止台海衝突的戰略方向。

何澄輝強調，美國新版NDAA顯示已意識到台灣每天已經面臨的衝突，因此正積極透過「整合性威懾」應對威脅。從美軍印太司令部要求部隊具備二十七分鐘內進行交戰的能力，即可看出美方已不再只是紙上談兵，而是朝向「實戰化」準備，目標是在威懾失敗時，能竭力打贏戰爭。

