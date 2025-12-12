財劃法不副署不公告？政院：執行「再修惡版」會造成政府違法

行政院發言人李慧芝昨在院會後記者會表示，執行「再修惡版」的財劃法才會造成政府違法，行政院與財政部會依法行政，卓揆將做出最後決定，不會違法違憲。（記者鍾麗華攝）

立法院否決行政院所提財劃法覆議案，行政院長卓榮泰多次重申「不執行」，由於覆議案咨文五日送抵總統府與行政院，最遲十五日要副署並公告，對於財劃法是否會「不副署、不公告」，行政院發言人李慧芝昨在院會後記者會表示，執行「再修惡版」的財劃法才會造成政府違法，行政院與財政部會依法行政，卓揆將做出最後決定，不會違法違憲。

卓揆將做最後決定

府院高層原認為「不副署、不公告」時機未到，決定依照時間公布「財劃法」，但行政院不會執行；不過有台派學者、綠營支持者對此強烈反彈，認為應以「不副署、不公告」來反制藍白惡法，民進黨立委王定宇已開出第一槍。據了解，民進黨內「不副署」聲浪近日也高漲。

請繼續往下閱讀...

李慧芝重申，政府一貫立場就是要維護憲法，如果要執行會造成公務員違反公債法，「再修惡版」的財劃法會造成政府違法，造成政府違法的財劃法，我們無法執行。行政院與財政部一定會依法行政，院長會做出最後決定，政府不會違法違憲。

立法院近日否決行政院所提財劃法覆議案，也尚未將明年度中央政府總預算案交付委員會審查。對於後續施政衝擊，目前正持續盤整。

行政院長卓榮泰昨未主持院會，改由行政院副院長鄭麗君主持。由於卓揆本週一也臨時取消行程，引發外界揣測，李慧芝原以另有要公回應，直到卓揆下午又取消兩個行程，李慧芝才鬆口表示，卓揆是聲音沙啞，無法主持會議或致詞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法