為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    財劃法不副署不公告？政院：執行「再修惡版」會造成政府違法

    2025/12/12 05:30 記者鍾麗華／台北報導
    行政院發言人李慧芝昨在院會後記者會表示，執行「再修惡版」的財劃法才會造成政府違法，行政院與財政部會依法行政，卓揆將做出最後決定，不會違法違憲。（記者鍾麗華攝）

    行政院發言人李慧芝昨在院會後記者會表示，執行「再修惡版」的財劃法才會造成政府違法，行政院與財政部會依法行政，卓揆將做出最後決定，不會違法違憲。（記者鍾麗華攝）

    立法院否決行政院所提財劃法覆議案，行政院長卓榮泰多次重申「不執行」，由於覆議案咨文五日送抵總統府與行政院，最遲十五日要副署並公告，對於財劃法是否會「不副署、不公告」，行政院發言人李慧芝昨在院會後記者會表示，執行「再修惡版」的財劃法才會造成政府違法，行政院與財政部會依法行政，卓揆將做出最後決定，不會違法違憲。

    卓揆將做最後決定

    府院高層原認為「不副署、不公告」時機未到，決定依照時間公布「財劃法」，但行政院不會執行；不過有台派學者、綠營支持者對此強烈反彈，認為應以「不副署、不公告」來反制藍白惡法，民進黨立委王定宇已開出第一槍。據了解，民進黨內「不副署」聲浪近日也高漲。

    李慧芝重申，政府一貫立場就是要維護憲法，如果要執行會造成公務員違反公債法，「再修惡版」的財劃法會造成政府違法，造成政府違法的財劃法，我們無法執行。行政院與財政部一定會依法行政，院長會做出最後決定，政府不會違法違憲。

    立法院近日否決行政院所提財劃法覆議案，也尚未將明年度中央政府總預算案交付委員會審查。對於後續施政衝擊，目前正持續盤整。

    行政院長卓榮泰昨未主持院會，改由行政院副院長鄭麗君主持。由於卓揆本週一也臨時取消行程，引發外界揣測，李慧芝原以另有要公回應，直到卓揆下午又取消兩個行程，李慧芝才鬆口表示，卓揆是聲音沙啞，無法主持會議或致詞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播