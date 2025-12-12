賴今邀綠委便當會 共商國是

針對近日立院爭議法案頻出，兼任民進黨主席的總統賴清德今將邀集黨籍立委便當會，聽取意見。（總統府提供）

立法院否決行政院所提「財劃法」覆議案，加上在野黨爭議法案頻出，民進黨內近日湧現不執行、不公告或不副署的討論聲浪。兼任民進黨主席的總統賴清德今天將邀集黨籍立委便當會，聽取意見、共商國是。

財劃法等爭議法案不執行、不公告或不副署 聽取黨內意見

總統府與行政院已於五日收到「財劃法」覆議案咨文，總統最遲須於十五日公告。面對第八度覆議失敗，行政院長卓榮泰多次表達「不執行」，也有學者建議「不副署、不公告」，掀起熱議。民進黨發言人韓瑩證實，總統今將邀黨籍立委針對近來相關爭議法案，聽取委員意見，共商國是。

民進黨政策會執行長吳思瑤受訪說明，便當會料將針對立法院一連串爭議法案，包括已通過及尚未通過的，討論未來的因應方式，或是如何透過行政手段進行反制；但今天立法院會議程未確定，可能上演反年改修法的表決，時間會機動調整。

立院民進黨團幹事長鍾佳濱則表示，民進黨將為不同爭議法案擬定不同應對策略，因為當前的憲政僵局在於，國會多數修法癱瘓憲法法庭，導致無法仲裁爭議法案；國會不啟動倒閣程序，就無法透過解散國會、重新選舉了解國民本意。

鍾佳濱：政院可採「保留執行」 不執行違法部分

對於後續因應，鍾佳濱認為，不副署與不執行並非對立選項，而是避免惡法被執行的應對策略；若行政院認為法案不該執行，透過不副署使法律無法完成公告生效，進而達成不執行的目的。其中重點是，行政院以何依據，判斷某項法案為不應執行的「惡法」。

鍾佳濱說，若法案覆議失敗且公告生效，例如國軍待遇調整案和去年「財劃法修正案」，行政院均採取「保留執行」的方式。即在覆議失敗後聲請大法官釋憲，在釋憲結果出爐前，對國軍薪資發放及相關預算編列有所保留，不執行違法的部分，並非完全不執行。

最好解方是倒閣 重新選舉新民意

鍾佳濱也表示，例如「反年改」相關修法，憲法法庭不見得認為違憲，但若行政院認定其違反憲法忠誠義務，修法與國家利益、國民意志有衝突，最好的解方就是倒閣，重新讓人民透過選舉表達意志，判斷哪一邊才是對的。鍾直言，「你不發動倒閣，我只好不副署、不執行。」

