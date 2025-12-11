藍白再封殺1.25兆國防預算 賴：盼理性讓預算付委

總統賴清德昨受訪表示，希望在野黨理性務實面對，讓這筆國防特別預算付委、依據民意審查。圖為賴總統昨出席亞洲民主人權獎頒獎典禮。（記者叢昌瑾攝）

中國連日在區域周邊升高軍事威脅，藍白卻連續兩週在立法院程序委員會聯手封殺攸關一．二五兆元國防特別預算的特別條例審查。總統賴清德昨受訪表示，希望在野黨理性務實面對，讓這筆國防特別預算付委、依據民意審查；希望在野黨清楚知道，如果我國沒有善盡區域和平穩定的重要責任，面對中國威脅時，將面臨更大的困難。

賴清德昨受訪表示，中國不僅僅是對台灣的威脅，也施加壓力脅迫周邊國家，而周邊的國家也紛紛強化國防力量，並進行區域的共同合作。我們一來要保護台灣的安全，二來也有責任維護區域穩定，必須提高國防力量，希望在野黨在立法院理性務實面對這筆國防特別預算，預算能夠進入委員會審查，讓社會能夠清楚了解、共同支持，或者應該刪減、調整的地方，也根據民意進行審查。

立法院國民黨團強調，面對史無前例的高額軍事預算，人民至今看不到細項規劃，國民黨團要求賴清德來立法院報告並接受詢答理所應當，連這麼卑微的要求都拒絕，杯葛國防預算的是民進黨自己。

民眾黨團副總召張啓楷表示，黨團明確要求，賴總統要到立法院國情報告，要把事情跟全民溝通，所以要接受立委代表全民提問。

