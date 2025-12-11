鄭麗文、國台辦同斥「三張門票說」 吳崢諷國共異口同聲 很有默契

鄭麗文昨主持中常會發表談話時澄清，相關「三張門票」傳聞都是「編故事」。（記者田裕華攝）

日前傳出國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平已達成農曆年前後舉辦「鄭習會」共識，北京並以國民黨要擋下賴政府軍購預算等「三張門票」做為會面前提，鄭麗文昨主持中常會發表談話時澄清，相關傳聞都是「編故事」，強調兩岸有共同願望，就是希望和平與和解，這不需要有任何條件，因為「『九二共識』與『反對台獨』足夠矣！這就是最堅實的政治基礎，沒有其他什麼條件！」民進黨昨續質疑，國民黨嘴巴上說沒有，身體卻很誠實杯葛國防特別預算。

鄭麗文指出，她昨與歐洲國家駐台代表餐敘，她告訴這些歐洲國家代表，如果對國民黨有意見、有問題或好奇，都可以直接與她溝通，原因就是這幾天媒體刊登一篇子虛烏有的報導，她告訴各國代表，報導中把「鄭習會」時程都幫她訂好了，還說國民黨副主席與對岸談什麼，「比我們更清楚，好像在平行時空」。國民黨兩位副主席與對岸見面時，民進黨都還沒提出國防特別預算，何來條件之說？

請繼續往下閱讀...

農曆年前後「鄭習會」 國民黨：無此規劃

國民黨文傳會主委吳宗憲受訪時，針對媒體詢問「鄭習會」是否安排在農曆年前後？他說，目前完全沒有這樣的規劃；國民黨從過去到現在的歷任主席，都沒有人拿條件交換。

國台辦發言人陳斌華昨在例行記者會也稱，民進黨和有關綠媒惡意炒作、造謠生事，目的是抹黑破壞兩岸正常交流交往、打壓政治異己，撈取選票和政治利益，司馬昭之心路人皆知。

雖然鄭麗文與國民黨中央否認，民進黨發言人吳崢仍質疑，鄭麗文不澄清消息、不跟社會對話，說明她領導的中國國民黨立場，反而說民進黨編故事；而國台辦也攻擊民進黨無中生有，國共很有默契地異口同聲，卻沒有說明與回應報導內容。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法