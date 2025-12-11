中共對台滲透 鎖定財務困難官兵 國防部推官兵急難貸款 最高可貸120萬

國防部主計局財務中心財務長辛宜聰少將昨宣布，國軍預劃明年元月起正式開辦「國軍官兵急難貸款」。（記者張嘉明攝）

中共對台滲透手法無孔不入，國防部昨公布中共最新態樣，指出中共情報單位正利用「宮廟團體」、「黑道幫派」及「地下錢莊」作為掩護，專門鎖定財務困難的官兵；一旦官兵無力還債，就遭脅迫拍攝「宣誓效忠影片」或刺探機密抵債；國軍今年二月起以建立全軍接密資格認證機制，加強軍中保防。

國防部政戰局保防安全處處長簡熒宏少將表示，中共近年的滲透策略已轉向「無差別滲透」。具體手法是先透過網路借貸廣告、地下錢莊或宮廟活動接觸急需用錢的現役官兵；初期給予小額資金借貸，藉以取得個資，待官兵深陷債務需求後，便以「債務協處」及「債務脅迫」等方式，誘吸其協助發展組織或蒐集內部資訊。

接密資格認證機制 強化保防

簡熒宏指出，中共甚至會要求這些遭債務勒索的官兵，拍攝「宣誓效忠影片」。法律司軍法事務處處長吳純顯少將也指出，目前的確存在拍攝效忠影片難以定罪的法律模糊地帶，但國防部提出「陸海空軍刑法第廿四條修正草案」，未來若有對敵為效忠表示之行為，包含文字、圖畫等，都將構成犯罪，目前該案正由行政院審查中。

針對中共對我國軍的滲透，簡熒宏強調，除加強平時保防教育外，國軍已建立全軍「接密資格認證」機制，自今年二月起已訂頒「國軍涉密人員安全調查作業規定」，不分軍職或文職，依接密等級實施安全調查，確認無維安疑慮後才授予接密資格。

為協助現役官兵本人、配偶及直系血親發生特定急難事件時資金需求，國防部主計局財務中心財務長辛宜聰少將昨宣布，國軍將運用國軍生產及服務作業基金，預劃明年元月起正式開辦「國軍官兵急難貸款」，項目涵蓋七大類，包括「傷病醫護」、「喪葬」、「災害」、「育嬰」、「產後護理（含月子中心、月嫂）」、「長期照護」及「小額紓困」，凡剩餘役期在六個月以上者均符合申請資格，同時申請多項總額可達一百廿萬元，利率則為一．六九五％。

