岩崎茂無懼中方脅迫 仍願接受我政務諮詢

被行政院聘為政務顧問的日本前統合幕僚長的岩崎茂，未受中方脅迫，仍願擔任我方政務諮詢對象。（資料照）

報復「台灣有事說」 中國試圖打擊台日關係

日本首相高市早苗在國會說明「台灣有事說」，中國藉機生事，除升高對日壓迫外，也試圖打擊台日關係。據指出，被行政院聘為政務顧問的日本前統合幕僚長的岩崎茂，過去多年擔任日本某企業的顧問，該企業因在中國有廣泛業務，而遭施壓要求解除岩崎茂顧問一職。被迫做出選擇的岩崎茂，未受中方脅迫，仍願擔任我方政務諮詢對象，近日並低調訪台拜會政界，繼續為台日關係做出貢獻。

岩崎茂曾任航空幕僚長，並於二〇一二年至二〇一四年間擔任統合幕僚長（即日本自衛隊最高指揮官）。退任後曾任日本防衛大臣政策參與顧問，並獲頒瑞寶大綬章。

個人生涯與對台關係 強迫日前將領做出選擇

岩崎茂熟稔日本國防事務，同時擔任日本「隊友會」（自衛隊退伍軍人組織）理事長，今年三月出任台灣行政院政務顧問。這是首度有自衛隊高層退役將官擔任該職，受到國際政軍界的高度關注，認為將助於台日加強安全關係。

不過，中國為反制「台灣有事說」，除升高對日壓迫外，也鎖定岩崎茂，打擊台日關係。據指出，岩崎茂退任後，多年擔任日本某企業顧問，該企業因在中國有廣泛業務，而遭施壓要求解除岩崎茂顧問一職，否則將影響在中國發展的市場。這也等於強迫岩崎茂在個人生涯與對台關係上，做出選擇。

而岩崎茂未受中方脅迫影響，願意擔任我方諮詢對象。他近日低調訪台並拜會政界，包括與相關立委與行政機關晤談，中共的報復手段，並經本人的證實，而他仍不改其志，將繼續為台日關係做出貢獻。

岩崎茂的任期為一年，我方研議雙方更多合作腹案，讓其不受遭到日本某企業解除顧問的影響。

