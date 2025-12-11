民眾黨立委劉書彬傳痛罵助理 逼撤簽連署

民眾黨立委劉書彬昨受訪表示，她沒有逼迫助理撤簽，民眾黨的立場是公費公用，沒有退縮空間。（記者劉信德攝）

國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，一名國會辦公室主任九日號召國會助理連署，要求陳撤案。豈料，民眾黨立委劉書彬得知旗下助理簽署後，將其痛斥一頓，逼助理立刻撤簽連署，引發助理圈議論紛紛。

劉否認施壓 「僅提醒好好思考」

有知情人士向本報透露，劉書彬下令辦公室助理不得連署。一名任職於劉書彬辦公室的國會助理九日在連署後，被劉書彬痛罵一頓，該名國會助理立刻衝出辦公室，向號召連署的人表示要立刻撤簽。

劉書彬昨回應，她是跟助理們反應，現在這個情勢，助理有自己的立場「自己去考慮自己」，而民眾黨支持助理費公費公用，絕對沒有退縮的空間。她強調，辦公室有自己的管理風格，當時有其他辦公室的助理，來她的辦公室尋求簽署，「我在場表示請自己好好思考一下，當然還要考慮有些前因後果，尤其是黨團還有更多的討論空間。」

媒體追問是否有痛罵助理，要求助理撤簽？劉書彬卻結巴地否認稱：「沒有、沒有！」民眾黨一直守著「勞基法」，包括公費助理制度的執行。

對比劉的行徑，民眾黨團幹事長陳昭姿、立委林憶君辦公室內則有許多幕僚參與連署。陳昭姿受訪說，每位立委都有權利提出他認為適當的修法提案，但辦公室每位助理也有權利表達意見。

