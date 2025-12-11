為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    民進黨團：制定國會助理專法 任用法制化

    2025/12/11 05:30 記者陳政宇、謝君臨／台北報導
    民進黨團幹事長鍾佳濱昨表示，應該推動「立法院公費助理任用法」，將公費助理的任用法制化、透明化，才是正辦。（記者劉信德攝）

    民進黨團幹事長鍾佳濱昨表示，應該推動「立法院公費助理任用法」，將公費助理的任用法制化、透明化，才是正辦。（記者劉信德攝）

    國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，國會助理發起連署呼籲撤回提案。民進黨團幹事長鍾佳濱昨表示，應該推動「立法院公費助理任用法」，將公費助理的任用法制化、透明化，才是正辦，黨團今天也會出面聲援國會助理捍衛應有勞動權益。

    陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，刪除公費助理的「公費」二字、以及聘用助理人數上下限規定，並明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，不受貪污罪或刑法規範。

    鍾佳濱表示，今天將率同黨團六長聲援國會助理舉辦的捍衛勞動權活動，共同捍衛國會尊嚴、助理工作權、以及可長可久的公費助理制度。

    鍾佳濱說，助理費問題的本質不應該是免除追訴特定人士的刑責，而是要回歸國會助理本身，因為國會助理是接受國家資源並襄助立委完成職務，民進黨團對於為特定人士量身訂製的修法不以為然。

    立委許智傑表示，他提出「立法院公費助理任用法草案」，是為了提升助理薪資待遇，保障助理工作權益，同時也規範義務，包括利益迴避、保密規範、滲透間諜行為等，以符合社會期待，更讓助理能延續立法專業，提升立委問政品質。

    為此，立法院司法及法制委員會臨時變更今日議程，將邀請法務部、審計部等單位針對修法進行專題報告，並將審查民進黨立委許智傑所提「立法院公費助理任用法草案」。

