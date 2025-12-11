為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國會助理：陳玉珍修法版本 鐵皮屋變茅草屋

    2025/12/11 05:30 記者李文馨／台北報導
    一名國會助理表示，現在的國會助理制度像是一間「鐵皮屋」，國民黨要把「鐵皮屋」變「茅草屋」，兩者本質上都是不安全的。圖為立法院中興大樓佈告欄張貼多張國會助理徵才資訊。（資料照）

    應推動助理法制化 資格、敘薪、勞動條件講清楚

    「國會助理法制化」的呼聲十餘年，國民黨立委陳玉珍卻提出「助理費除罪化」修法，挨批勞權倒退。有國會助理受訪認為，現有助理制度沒有好到哪裡去，助理工會跟國民黨立委談判不該只是談退回，應提出更好的法案協商，推動助理法制化；不過，也有國會助理直言，法制化的修法仍太理想，「現在能夠保住B1就好了，還想直達三樓喔？」

    也有人嘆法制化太理想 「立委難管助理死活」

    由陳玉珍提案的「立法院組織法修正草案」，將「公費助理」的「公費」二字刪除，同時刪除聘用助理人數上下限規定，並明定立院編列的立委助理費及其辦公事務預算等「補助費用」，由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷，引發爭議。

    一名國會助理受訪表示，現在輿論討論焦點錯置在「誰匯錢、怎麼匯錢」，但真正問題是國會助理制度未法制化，民進黨立委林岱樺等人的助理費案本質並非匯款與否，而是金額浮動、人頭助理與涉及不正利益。他直言，現在的國會助理制度像是一間「鐵皮屋」，國民黨要把「鐵皮屋」變「茅草屋」，兩者本質上都是不安全的。

    他強調，現有制度沒有好到哪裡去，助理工會若要跟國民黨立委談判，「不要只是談退回，這太Low了」，應該提出更好的法案協商，而不是今天撤回就沒了，應把資格、敘薪、勞動條件講清楚，否則會錯過很好的改革機會，拿出前立委黃國書、現任立委許智傑提案的助理專法討論才是正本之道。

    「我們現在在B1，你還想直達到三樓喔？」另一名國會助理受訪時則說，現在能夠保住B1就好了，不可能到法制化，沒有立委願意通過一個綁手綁腳的修法，未來可能要面臨助理資格審查、考試規範、聘任制度等問題，立委忙於選區與問政，根本沒有餘裕再被制度綁住，「還要管助理的死活喔？太理想化了，不要騙了。」

    許智傑提「公費助理任用法草案」 立院今審查

    立法院司法及法制委員會今天將邀請法務部、審計部、行政院主計總處等就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案」進行專題報告，並備質詢；另將審查民進黨立委許智傑、郭國文等人提出的「立法院公費助理任用法草案」，草案除訂定公費法案助理費數額調整機制及資深助理資格、敘薪、權益保障，也特別規範防範滲透、間諜等行為。

