為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    貿易逆差擴大卻被降低國格》對韓經貿反制？ 經濟部：尊重外交部權責

    2025/12/10 05:30 記者廖家寧／台北報導
    南韓電子入境申報單中的基本資料欄位中，在填寫入境及出境資料的「出發地」及「下一目的地」時，僅有「中國（台灣）」（CHINA（TAIWAN））可以選擇。（圖擷取自南韓E-Arrival Card）

    南韓電子入境申報單中的基本資料欄位中，在填寫入境及出境資料的「出發地」及「下一目的地」時，僅有「中國（台灣）」（CHINA（TAIWAN））可以選擇。（圖擷取自南韓E-Arrival Card）

    南韓今年前十月整體對外貿易順差為五六四億美元，我對韓逆差就接近三〇五億美元，然而南韓今年起推動電子入境卡卻將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」，南韓在經貿上從台灣賺取大把銀子，但在外交上卻降低我國國格，引起國人不滿。談及是否對韓國採取經貿反制措施，經濟部僅表示，尊重外交部權責。

    今年前十月 逆差逾三百億美元

    觀察近年台韓雙邊經貿往來，我對韓逆差大致呈擴大趨勢，二〇二二年我對韓逆差為一二〇．八四億美元，二〇二三年略減至約一〇二．一二億美元，去年逆差增至二二九．一五億美元，今年前十月逆差擴大至三〇四．九六億美元。經濟部貿易署指出，我國對韓主要出口積體電路晶圓、印刷電路板、柴油等，自韓進口主要是記憶體（HBM）、柴油、對二甲苯（用於工業塑料）等。

    至於是否研議對韓經貿反制措施，經濟部表示，與韓國談判交涉業務由外交部主責，尊重外交部整體規劃與考量。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播