貿易逆差擴大卻被降低國格》對韓經貿反制？ 經濟部：尊重外交部權責

南韓今年前十月整體對外貿易順差為五六四億美元，我對韓逆差就接近三〇五億美元，然而南韓今年起推動電子入境卡卻將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」，南韓在經貿上從台灣賺取大把銀子，但在外交上卻降低我國國格，引起國人不滿。談及是否對韓國採取經貿反制措施，經濟部僅表示，尊重外交部權責。

今年前十月 逆差逾三百億美元

觀察近年台韓雙邊經貿往來，我對韓逆差大致呈擴大趨勢，二〇二二年我對韓逆差為一二〇．八四億美元，二〇二三年略減至約一〇二．一二億美元，去年逆差增至二二九．一五億美元，今年前十月逆差擴大至三〇四．九六億美元。經濟部貿易署指出，我國對韓主要出口積體電路晶圓、印刷電路板、柴油等，自韓進口主要是記憶體（HBM）、柴油、對二甲苯（用於工業塑料）等。

至於是否研議對韓經貿反制措施，經濟部表示，與韓國談判交涉業務由外交部主責，尊重外交部整體規劃與考量。

