    首頁 > 政治

    國防特別條例審議延宕 蘇紫雲：恐對國際釋錯誤訊號

    2025/12/10 05:30 記者黃靖媗、林哲遠／台北報導
    藍白立委昨在立院程序委員會再次封殺一．二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，恐對我國防衛戰力造成隱憂，並對國際釋出錯誤訊號。（記者田裕華攝）

    藍白立委昨在立院程序委員會再次封殺一．二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，恐對我國防衛戰力造成隱憂，並對國際釋出錯誤訊號。（記者田裕華攝）

    藍白立委昨在立院程序委員會再次封殺一．二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，恐對我國防衛戰力造成隱憂，並對國際釋出錯誤訊號。國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲昨受訪指出，美方廿年前欲售台灣八艘柴電潛艦遭擋下，讓小布希政府產生「疑台論」，如今攸關台灣生存的國防特別預算再被封殺，將向外界傳出台灣想「搭便車」的錯誤訊號。

    20年前國親擋軍購 小布希政府釀「疑台論」

    美國於二〇〇一年宣布售台八艘柴電潛艦等軍售案，我國防部於隔年即提出柴電潛艦等三項軍購案；政院也在二〇〇四年六月通過「重大軍事採購條例草案」及六一〇八億元的軍購特別預算案，送立院審議；若通過，我國可在二〇一三年獲得第一艘新潛艦，並於二〇一九年全數獲得。

    豈料，國民黨等泛藍陣營挾國會多數，在第五屆立法院的程序委員會中連續阻擋十六次軍購案；儘管前總統陳水扁政府於二〇〇五年三月將三項軍購案總額下修至四千八百億元，國親仍在第六屆立院程委會阻擋五十三次。當時軍購特別預算在兩屆立法院被在野黨共阻擋了六十九次。

    蘇紫雲指出，當年軍售案及特別預算未通過，衍生後續政治效應，讓當時的小布希政府產生「疑台論」，質疑台灣沒有要防衛自己。

    蘇紫雲認為，若當年的軍售案、二〇〇四年特別預算案未被阻擋，當時美國承諾出售的八艘潛艦應已服役，對台海防衛作戰及應對中國海軍擴大會比較有利。

    若封殺軍購 恐讓他國以為台灣想「搭便車」

    蘇紫雲認為，當年台灣的八項軍購是武力防衛的「升級」，但如今的一．二五兆特別預算攸關「生存」。美國近期公布的國安戰略報告，提及欲強化阻止任何試圖奪台行為的能力，是台灣新的一輪戰略機遇期，若這次國防特別預算未通過，將讓其他國家以為台灣想「搭便車」，傳出錯誤訊號。

